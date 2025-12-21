Maharashtra Civic Polls Results: महायुति आगे, लेकिन 'राणे बनाम राणे' की लड़ाई में नितेश राणे को झटका, बीजेपी कंकावली हारी, शिंदे सेना की मालवन में जीत

Maharashtra Civic Polls Results:महाराष्ट्र नगर निकाय चुनाव 2025 के लिए राज्य भर में दो चरणों की हाई-वोल्टेज वोटिंग के बाद वोटों की गिनती जारी है, शुरुआती रुझानों से पता चलता है कि सत्ताधारी महायुति गठबंधन अच्छा प्रदर्शन कर रहा है। प्राप्त जानकारी के अनुसार, नगराध्यक्ष (नगर परिषद अध्यक्ष) पदों की दौड़ में ज़्यादातर सत्ताधारी गठबंधन आगे है, जिससे शहरी स्थानीय निकायों पर उसकी पकड़ और मज़बूत हो गई है।

नितेश राणे को बड़ा झटका

हालांकि, चल रहे नतीजों ने कई बड़े राजनीतिक चौंकाने वाले नतीजे भी दिए हैं। सबसे बड़े झटकों में से एक सिंधुदुर्ग ज़िले से आया है, जहाँ महाराष्ट्र के मंत्री नितेश राणे को अपने ही भाई और सहयोगी, एकनाथ शिंदे के नेतृत्व वाली शिवसेना के नीलेश राणे के साथ एक कड़े और करीबी मुकाबले में झटका लगा है। जहाँ शिंदे गुट ने मालवन में निर्णायक जीत हासिल की, वहीं पास के कंकावली में बीजेपी को बड़ी हार का सामना करना पड़ा।

कंकावली में, बीजेपी उम्मीदवारों को शहर विकास अघाड़ी के उम्मीदवार संदेश पारकर ने हरा दिया, जबकि भगवा पार्टी को कई राजनीतिक पार्टियों के एकजुट मोर्चे का सामना करना पड़ा। जीत के बाद बोलते हुए, पारकर ने कहा कि कंकावली के लोगों ने बदलाव के लिए निर्णायक रूप से वोट दिया है।

उन्होंने कहा, “कंकावली के नागरिक हमारे साथ खड़े रहे। शहर बदलाव के लिए तैयार है। लगभग 80 प्रतिशत मतदाताओं ने अपने अधिकार का इस्तेमाल किया। हमने डर-मुक्त और भ्रष्टाचार-मुक्त कंकावली का वादा किया था, और यह जनादेश उसी भरोसे को दिखाता है।” शहर के महत्व पर ज़ोर देते हुए पारकर ने कहा कि कंकावली के राजनीतिक और आध्यात्मिक महत्व को बनाए रखा जाएगा।

निलेश राणे ने मालवन जीत का श्रेय एकनाथ शिंदे को दिया

इस बीच, डिप्टी सीएम एकनाथ शिंदे के नेतृत्व वाली शिवसेना ने मालवन में शानदार जीत हासिल की, जिससे कोंकण क्षेत्र में उसकी स्थिति और मज़बूत हुई। निलेश राणे ने पार्टी की सफलता का श्रेय शिंदे के नेतृत्व को दिया। उन्होंने कहा, “एकनाथ शिंदे ने हमारी बहुत मदद की है और हमने उनकी गाइडेंस में यह जीत हासिल की है। हमारे पार्टी प्रमुख ने यहां शिवसैनिकों में जोश भरने के लिए अथक प्रयास किया, यहां तक ​​कि पब्लिक मीटिंग भी कीं। यह जीत हर शिवसैनिक की है।”

गठबंधन सहयोगियों के लिए अलग-अलग नतीजों पर कमेंट करते हुए, निलेश राणे ने नतीजों की इमोशनल जटिलता को स्वीकार किया। उन्होंने कहा, “हर आंख में खुशी और दुख के आंसू हैं। कंकावली में हारने वाले भी हमारे परिवार का हिस्सा हैं। लेकिन आखिरकार, यह जनता का फैसला है और हम इसका सम्मान करते हैं।”

Web Title: Mahayuti Leads, But ‘Rane Vs Rane’ Battle Ends In Setback For Nitesh Rane As BJP Loses Kankavli; Shinde Sena Wins In Malvan