महात्मा गांधी के पोते अरुण गांधी का 89 साल की उम्र में निधन

By भाषा | Published: May 2, 2023 10:58 AM

महात्मा गांधी के पोते अरुण गांधी का 89 साल की उम्र में निधन हो गया है। अरुण गांधी का अंतिम संस्कार आज कोल्हापुर में किया जाएगा।

अरुण गांधी का निधन (फाइल फोटो)