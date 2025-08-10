‘अगर राहुल गांधी के पास सबूत हैं, तो अदालत या निर्वाचन आयोग जाना चाहिए, एकनाथ शिंदे ने कहा- महाराष्ट्र के नागरिकों के साथ-साथ बहनों, भाइयों, किसानों का अपमान किया
कर्नाटक के एक निर्वाचन क्षेत्र में मतदाता सूची के विश्लेषण का हवाला देते हुए बृहस्पतिवार को भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) और निर्वाचन आयोग के बीच ‘‘मिलीभगत’’ के जरिए चुनाव में ‘‘बड़े पैमाने पर आपराधिक धोखाधड़ी’’ का दावा किया।
ठाणेः महाराष्ट्र के उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने ‘‘वोट चोरी’’ के आरोपों को लेकर रविवार को विपक्षी दल कांग्रेस और इसके नेता राहुल गांधी पर निशाना साधा तथा कहा कि अगर उनके पास सबूत हैं तो उन्हें अदालत या निर्वाचन आयोग का रुख करना चाहिए। शिवसेना नेता शिंदे ने यहां एक कार्यक्रम में संवाददाताओं से कहा कि इस तरह के ‘‘निराधार दावे’’ करके उन्होंने महाराष्ट्र के लोगों का अपमान किया है।
गांधी ने पिछले साल कर्नाटक के एक निर्वाचन क्षेत्र में मतदाता सूची के विश्लेषण का हवाला देते हुए बृहस्पतिवार को भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) और निर्वाचन आयोग के बीच ‘‘मिलीभगत’’ के जरिए चुनाव में ‘‘बड़े पैमाने पर आपराधिक धोखाधड़ी’’ का दावा किया। इसके एक दिन बाद, उन्होंने आरोप लगाया कि निर्वाचन आयोग और भाजपा ने लोगों से लोकसभा चुनाव (में वोट) ‘‘चुराने’’ के लिए मिलीभगत की और कम से कम तीन राज्यों में ‘‘वोट चोरी’’ हुई। गांधी ने यह भी आरोप लगाया था कि महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव के नतीजे (पिछले साल) कांग्रेस के इस संदेह की पुष्टि करते हैं कि चुनाव ‘‘चुराया’’ गया था।
ऐसे आरोपों के बारे में पूछे जाने पर शिंदे ने बिना किसी का नाम लिए सार्वजनिक रूप से ‘‘बेतुके आरोप’’ लगाने को लेकर विपक्ष की आलोचना की। उन्होंने कहा, ‘‘अगर उनके पास सबूत हैं, तो उन्हें अदालत या निर्वाचन आयोग जाना चाहिए। इस तरह के निराधार दावे करके उन्होंने महायुति (भाजपा, शिवसेना और राकांपा) को चुनने वाले महाराष्ट्र के नागरिकों के साथ-साथ हमारी बहनों, भाइयों, किसानों और राज्य की जनता का अपमान किया है।’’
‘‘वोट चोरी’’ के गांधी के आरोप और उनके द्वारा इसे ‘‘लोकतंत्र पर परमाणु बम हमला’’ बताए जाने के तुरंत बाद कर्नाटक और महाराष्ट्र के मुख्य निर्वाचन अधिकारियों ने पूर्व कांग्रेस अध्यक्ष से मतदाता सूची में उन मतदाताओं के नाम साझा करने को कहा था जिनके बारे में उन्होंने दावा किया था कि मतदाता सूची में उन्हें ‘‘गलत’’ तरीके से डाला गया है। इसके साथ ही उन्होंने गांधी से एक हस्ताक्षरित घोषणापत्र भी देने को कहा था कहा था, ताकि मामले में ‘‘आवश्यक कार्रवाई’’ शुरू की जा सके।