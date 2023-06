महाराष्ट्र: विदेश में उद्धव ठाकरे, दूसरी ओर मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे से सरकारी निवास 'वर्षा' में मिले शरद पवार

मुंबई: महाराष्ट्र में पिछले साल हुए बड़े सियासी उठापटक के बाद से ही राज्य की राजनीति लगातार चर्चा में है। इस बीच गुरुवार शाम को महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे के साथ एनसीपी प्रमुख शरद पवार की बैठक ने एक बार फिर सभी का ध्यान खींच लिया है। सामने आई जानकारी के अनुसार शरद पवार खुद सीएम एकनाथ शिंदे से मिलने 'वर्षा' बंगले पर पहुंचे। वर्षा बंगला महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री का सरकारी आवास है।

यह मुलाकात उस समय हुई है जब उद्धव ठाकरे विदेश में हैं। दोनों नेताओं के बीच करीब आधे घंटे यह मुलाकात चली। पिछले साल एकनाथ शिंदे के उद्धव ठाकरे से बगावत करने और फिर मुख्यमंत्री बनने के बाद पहली बार दोनों नेताओं की मुलाकात हुई है। वहीं, दोनों की मुलाकात किस बात को लेकर हुई, इसका खुलासा खुद शरद पवार ने एक ट्वीट के जरिए किया।

#WATCH | NCP President Sharad Pawar meets Maharashtra CM Eknath Shinde at the latter's official residence in Mumbai



(Video source: CM Office) pic.twitter.com/HKwgVbDVMC