Maharashtra Political Crisis: सीएम ठाकरे से मिले एनसीपी प्रमुख पवार, महाराष्ट्र में उत्पन्न राजनीतिक संकट पर चर्चा, कल विधायकों की बैठक

Maharashtra Political Crisis: शिवसेना के मंत्री एकनाथ शिंदे की बगावत से महाराष्ट्र में उत्पन्न राजनीतिक संकट के बीच राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी (राकांपा) अध्यक्ष शरद पवार ने बुधवार शाम महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे से मुलाकात की। पवार ने कल विधायकों की बैठक बुलाई है।

पवार के साथ उनकी बेटी एवं राकांपा सांसद सुप्रिया सुले और पार्टी मंत्री जितेंद्र आव्हाड भी थे। इससे पहले दिन में ठाकरे के कोविड-19 से संक्रमित होने की पुष्टि हुई थी। राकांपा नेताओं ने मुख्यमंत्री के साथ दक्षिण मुंबई स्थित उनके सरकारी आवास ‘वर्षा’ में चर्चा की।

