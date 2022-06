Maha Political Crisis: 34 विधायकों ने शिंदे को माना अपना नेता, राज्यपाल को भेजा प्रस्ताव, जानिए क्या है मामला

Highlights महाराष्ट्र में राजनीतिक संकट जारी है। इस बीच 34 विधायकों ने एकनाथ शिंदे को अपना नेता माना।

मुंबई:महाराष्ट्र में सियासी संग्राम जारी है। इस बीच एकनाथ शिंदे के शिवसेना विधायक दल के नेता के रूप में बने रहने को लेकर 34 विधायकों के हस्ताक्षर वाले शिवसेना विधायक दल के प्रस्ताव को राज्यपाल के पास भेजा गया है। बता दें कि एकनाथ शिंदे 2019 में सर्वसम्मति से शिवसेना विधायक दल के नेता के रूप में चुने गए थे। वहीं, भारत गोगावाले को मुख्य सचेतक नियुक्त किया गया है।

Maharashtra | Shiv Sena Legislature Party resolution carrying signatures of 34MLA stating that Eknath Shinde remains as leader of Shiv Sena Legislature Party has been sent to Governor.