महाराष्ट्र: औरंगाबाद का नाम बदलने पर सांसद इम्तियाज जलील ने कहा, "मैं पैदा हुआ था औरंगाबाद में , मरूंगा औरंगाबाद में "

Highlights एआईएमआईएम सांसद इम्तियाज जलील ने औरंगाबाद का नाम बदले जाने पर तीखी प्रतिक्रिया दी इम्तियाज जलील ने कहा कि औरंगाबाद के सांसद थे और औरंगाबाद के ही सांसद रहेंगे कोई झूमे, कोई नाचे लेकिन वो औरंगाबाद में पैदा हुए थे और मरेंगे भी तो औरंगाबाद में ही

उंब्रा: महाराष्ट्र के ऐतिहासिक शहर औरंगाबाद का नाम बदलने जाने और संभाजीनगर नाम की अधिसूचना जारी होने के बाद भड़के ऑल इंडिया मजलिस ए इत्तेहादुल मुस्लिमीन (एआईएमआईएम) के सांसद इम्तियाज जलील ने तीखी प्रतिक्रिया दी है। सांसद जलील ने केंद्र सरकार द्वारा 24 फरवरी 2023 को नये नामकरण प्रस्ताव को हरी झंडी दिये जाने पर कहा, "इम्तियाज जलील औरंगाबाद के सांसद थे और औरंगाबाद के सांसद रहेंगे। औरंगाबाद का नाम बदलने पर कोई नाच रहा है, कोई झूम रहा है लेकिन मैं औरंगाबाद में पैदा हुआ और औरंगाबाद में ही मरूंगा।"

Mumbra, Maharashtra| Imtiaz Jaleel was an MP of Aurangabad & will remain as MP of Aurangabad. Some are jumping & dancing saying that they’ve changed name of Aurangabad. But I was born in Aurangabad & I will die in Aurangabad only : Imtiaz Jaleel, AIMIM MP pic.twitter.com/d0voxF5IUS