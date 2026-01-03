Maharashtra Municipal Elections: 29 महानगरपालिका चुनावों के लिए 15,931 उम्मीदवार मैदान में, 893 वार्ड की 2869 सीट के लिए होंगे चुनाव

मुंबई: महाराष्ट्र में 29 महानगरपालिकाओं के लिए 15 जनवरी को होने वाले चुनाव में कुल 15,931 उम्मीदवार मैदान में हैं। महाराष्ट्र राज्य निर्वाचन आयोग (एसईसी) ने शनिवार को यह जानकारी दी। एसईसी के आंकड़ों के अनुसार, कुल 33,247 नामांकन दाखिल किए गए, जिनमें से जांच के बाद 24,771 वैध पाए गए। वैध पाए गए नामांकनों में से 8,840 उम्मीदवारों ने शुक्रवार को अपराह्न तीन बजे समाप्त हुई प्रक्रिया की समयसीमा तक अपने नामांकन वापस ले लिए। इन 29 महानगरपालिकाओं के 893 वार्ड की 2869 सीट के लिए चुनाव होंगे।

बीएमसी में 227 सीट हैं,जबकि अन्य महानगरपालिकाओं में बहु-सदस्यीय वार्ड हैं। देश की वित्तीय राजधानी मुंबई में 2,516 नामांकन दाखिल किए गए, जिनमें से 2,153 को वैध घोषित किया गया। 453 उम्मीदवारों के नाम वापस लेने के बाद अब 1,700 उम्मीदवार मैदान में हैं। पुणे महानगरपालिका में सबसे अधिक नामांकन वापस लिए गए। दाखिल हुए 3,061 नामांकनों में से 2,134 वैध पाए गए, जबकि 968 उम्मीदवारों ने अपना नामांकन वापस ले लिया। इसके बाद मैदान में 1,166 उम्मीदवार बचे।

