Maharashtra Local Body Polls Result: महायुति 214, एमवीए 49, भाजपा सबसे बड़ी पार्टी, जानें किस पार्टी को कितनी सीटें
By रुस्तम राणा | Updated: December 21, 2025 22:05 IST2025-12-21T22:05:15+5:302025-12-21T22:05:15+5:30
महायुति गठबंधन की यह जीत 2024 के विधानसभा चुनावों में उनकी जीत के बाद हुई है और यह नगर निगमों के अहम चुनावों से पहले आई है। महायुति गठबंधन में, बीजेपी 118 सीटों पर जीत के साथ सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी।
मुंबई: भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व वाले महायुति गठबंधन ने रविवार को महाराष्ट्र स्थानीय निकाय चुनाव नतीजों में जीत का दावा किया है। राज्य चुनाव आयोग के अनुसार, महाराष्ट्र नगर पंचायत और नगर परिषद चुनावों के लिए कुल 286 सीटों पर वोटिंग हुई थी।
राज्य चुनाव आयोग की तरफ से अभी तक कोई ऑफिशियल घोषणा नहीं हुई है, लेकिन रविवार को सत्ताधारी महायुति गठबंधन ने निर्णायक बढ़त का दावा किया। उन्होंने कहा कि शुरुआती रुझान बताते हैं कि नगर परिषदों और स्थानीय निकायों में उसे भारी बहुमत मिल रहा है।
महाराष्ट्र स्थानीय निकाय चुनाव 2025 परिणाम
महायुति - 214
बीजेपी - 118
शिंदे सेना - 59
अजित पवार के नेतृत्व वाली एनसीपी - 37
एमवीए - 49
कांग्रेस - 32
शरद पवार के नेतृत्व वाली एनसीपी - 9
शिवसेना यूबीटी - 8
अमित शाह, गडकरी ने महायुति की जीत की सराहना की
केंद्रीय मंत्री अमित शाह ने महाराष्ट्र स्थानीय निकाय चुनावों में महायुति गठबंधन की जीत की सराहना की। एक्स पर दोनों बीजेपी नेताओं ने गठबंधन को नतीजों के लिए बधाई दी, जिसमें बीजेपी सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी।
शाह ने X पर लिखा, "महाराष्ट्र नगर पंचायत और नगर परिषद चुनावों में महायुति को ज़बरदस्त समर्थन देने के लिए राज्य के लोगों का धन्यवाद। यह जीत मोदी जी के नेतृत्व वाली NDA की केंद्र और राज्य सरकारों द्वारा हर वर्ग के कल्याण के विज़न पर लोगों का आशीर्वाद है। इस जीत पर, मैं मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे और अजीत पवार, और NDA के सभी कार्यकर्ताओं को शुभकामनाएँ देता हूँ।"
देवेंद्र फडणवीस ने 'टीम वर्क' की तारीफ़ की
महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने कहा कि नगर परिषद और नगर पंचायत चुनावों में महायुति की "सफलता" बीजेपी संगठन और सरकार की टीम वर्क का नतीजा है। उन्होंने कहा, "यह टीम वर्क है - संगठन और सरकार। हमने चुनाव विकास के मुद्दे पर लड़ा। मैंने पॉजिटिव डेवलपमेंट एजेंडा पर कैंपेन किया, और मैंने एक बार भी किसी राजनीतिक नेता या पार्टी की आलोचना नहीं की।"