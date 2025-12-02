Maharashtra Local Body Elections: महाराष्ट्र निकाय चुनाव के लिए वोटिंग शुरू, भाजपा और शिवसेना के बीच मुकाबला

December 2, 2025

Maharashtra Local Body Elections: महाराष्ट्र में 264 नगर पंचायतों और नगर परिषदों के लिए मतदान जारी है, जिसके परिणाम 3 दिसंबर, बुधवार को घोषित किए जाएंगे।

Maharashtra Local Body Elections: महाराष्ट्र में 264 नगर पंचायतों और म्युनिसिपल काउंसिलों में वोटिंग चल रही है, जिसके नतीजे 3 दिसंबर, बुधवार को घोषित किए जाएंगे। मुकाबला मुख्य रूप से सत्ताधारी भारतीय जनता पार्टी की अगुवाई वाले महायुति गठबंधन और विपक्षी महा विकास अघाड़ी के बीच है, हालांकि कुछ जगहों पर सहयोगी पार्टियों के बीच दोस्ताना मुकाबले की उम्मीद है।

BJP-शिवसेना की खींचतान

पिछले दो हफ्तों में दोनों सहयोगियों के बीच तनाव बढ़ गया है, खासकर सिंधुदुर्ग जिले में, जहाँ शिवसेना MLA नीलेश राणे का मुकाबला अपने छोटे भाई, BJP MLA नितेश राणे से कंकावली नगर परिषद चुनाव में है।

27 नवंबर को, नीलेश राणे एक BJP वर्कर के घर में घुस गए और वहां मिले कैश को ज़ब्त करने के लिए लोकल पुलिस को बुलाया। नीलेश ने आरोप लगाया कि पैसे वोटर्स में बांटने के लिए रखे गए थे, जिससे उनके भाई के साथ उनकी कहासुनी हो गई, जो कैंपेन खत्म होने तक चलती रही।

सोमवार को, दोनों पार्टियों के बीच एक और झगड़ा सोलापुर के संगोला में सामने आया, जब इलेक्शन कमीशन ने शिवसेना लीडर और पूर्व MLA शाहजी पाटिल के घर पर, साथ ही कुछ दूसरे लोकल शिवसेना लीडर्स पर रेड मारी।

शिवसेना ने रेड की टाइमिंग पर सवाल उठाते हुए आरोप लगाया कि यह पाटिल के BJP लीडर और सोलापुर के गार्डियन मिनिस्टर जयकुमार गोर पर एक कैंपेन रैली के दौरान किए गए हमले की वजह से हुआ।

पोलिंग रीशेड्यूल की गई

महाराष्ट्र के कई जिलों में कम से कम 20 म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के चुनाव टाल दिए गए हैं, क्योंकि SEC ने रिजेक्ट किए गए नॉमिनेशन पेपर से जुड़ी अपील प्रोसेस में बड़ी गड़बड़ियां पाई हैं। इन इलाकों में वोटिंग, जो पहले 2 दिसंबर को होनी थी, अब 20 दिसंबर को होगी।

जिन सीटों पर असर पड़ा है, उनमें पुणे में बारामती और तलेगांव; अहिल्यानगर में देवलाली, कोपरगांव, नेवासा और पाथर्डी; सतारा में फलटन और महाबलेश्वर; यवतमाल में डिग्रास, पंढरकावड़ा और वानी; चंद्रपुर में घुग्गुस, गडचंदूर और मूल; अकोला में बालापुर; अमरावती में अंजनगांव-सुरजी; धाराशिव जिले में धाराशिव; सोलापुर में मंगलवेढ़ा; ठाणे में बदलापुर, और नांदेड़ जिले में मुखेड़ और धर्माबाद शामिल हैं।

