Maharashtra Local Body Election Result 2025: 286 नगर परिषद और नगर पंचायत पदों पर मतगणना जारी, देखिए महायुति 171 और MVA 46 सीट आगे
By लोकमत न्यूज़ डेस्क | Updated: December 21, 2025 13:55 IST2025-12-21T13:53:31+5:302025-12-21T13:55:27+5:30
Maharashtra Local Body Election Result 2025 Live:धुले की दोंडाईचा नगर परिषद और सोलापुर की अंगार नगर पंचायत में अध्यक्ष और सदस्यों का चुनाव निर्विरोध हो चुका है।
मुंबईः महाराष्ट्र में 286 नगर परिषदों और नगर पंचायतों के अध्यक्ष एवं सदस्यों के पदों के चुनाव के लिए मतगणना रविवार को शुरू हो गई। राज्यभर के विभिन्न केंद्रों पर सुबह 10 बजे से मतों की गिनती जारी है। राज्य निर्वाचन आयोग के अनुसार, दो दिसंबर को 263 स्थानीय निकायों के लिए हुए पहले चरण के मतदान में 67.3 प्रतिशत वोट पड़े थे। महायुति गठबंधन 174 और MVA गठजोड़ मात्र 45 सीट पर आगे।
वहीं, शनिवार को 23 निकायों के लिए हुए दूसरे चरण के मतदान में 47.04 प्रतिशत मतदाताओं ने अपने मताधिकार का प्रयोग किया। अधिकारियों ने बताया कि मतदान के अंतिम आंकड़े रविवार शाम साझा किए जाएंगे। धुले की दोंडाईचा नगर परिषद और सोलापुर की अंगार नगर पंचायत में अध्यक्ष और सदस्यों का चुनाव निर्विरोध हो चुका है।
इसके अलावा जामनेर नगर परिषद के अध्यक्ष पद के लिए भी कोई मुकाबला नहीं था। इन चुनावों में कई स्थानों पर सत्ताधारी गठबंधन के घटक दल- भारतीय जनता पार्टी (भाजपा), एकनाथ शिंदे के नेतृत्व वाली शिवसेना और अजित पवार की राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी- एक-दूसरे के खिलाफ चुनाव लड़ रहे हैं। भाजपा नीत 'महायुति' और विपक्षी 'महा विकास आघाडी' के बीच सीधी भिड़ंत के साथ-साथ कई सीट पर गठबंधन के भीतर "मैत्रीपूर्ण मुकाबले" ने इस चुनावी जंग को बहुकोणीय बना दिया है।