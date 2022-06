MLC Election 2022: राज्यसभा के बाद विधान परिषद में बीजेपी ने एमवीए को दिया झटका, 10 में से 5 सीट पर किया कब्जा, जानें शिवसेना, कांग्रेस और एनसीपी का हाल

Highlights विधान परिषद के नौ सदस्यों का कार्यकाल सात जुलाई को समाप्त होने वाला है। भाजपा के एक सदस्य के निधन के कारण 10वीं सीट पर चुनाव कराया जा रहा है। महाराष्ट्र विधान परिषद की 10 सीटों के लिए मतदान हुआ था।

Maharashtra MLC Election Results 2022: महाराष्ट्र विधान परिषद (एमएलसी) की कुल 10 सीटों में से सोमवार को मतदान हुआ था। भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) ने पांच सीटों पर जीत हासिल की, राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी (एनसीपी) और शिवसेना ने दो-दो सीटें जीतीं, जबकि कांग्रेस ने एक पर जीत हासिल की।

परिषद की दस सीटों के लिए हुए चुनाव में ग्यारह उम्मीदवार मैदान में थे। भाजपा के प्रवीण दरेकर, राम शिंदे, श्रीकांत भारतीय, उमा खापरे और प्रसाद लाड चुनाव जीत गए हैं। राकांपा के रामराजे नाइक निंबालकर और पूर्व मंत्री एकनाथ खड़से और शिवसेना के सचिन अहीर और अमश्य पड़वी ने बाजी मार ली।

कांग्रेस के मुंबई इकाई के अध्यक्ष भाई जगताप चुनाव हार गए और पूर्व मंत्री चंद्रकांत हंडोरे चुनाव जीत गए। भाजपा ने सत्तारूढ़ महा विकास आघाड़ी (एमवीए) को फिर से मात दे दी। हाल में महाराष्ट्र में हुए राज्यसभा चुनाव में विपक्षी दल भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) ने एमवीए गठबंधन को मात दी थी।

Two candidates each of ruling allies NCP, Shiv Sena, and 4 of BJP win Maharashtra Legislative Council polls: Officials