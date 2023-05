महाराष्ट्र: नागपुर-पुणे हाईवे पर भीषण सड़क हादसा; बस और ट्रक की टक्कर से 7 लोगों की मौत, अन्य घायल

By अंजली चौहान | Published: May 23, 2023 09:49 AM

नागपुर-पुणे हाईवे पर आज भीषण सड़क हादसा हो गया। इस हादसे में करीब सात लोगों के मारे जाने की सूचना मिली है।

फाइल फोटो