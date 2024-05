Maharashtra: परिवार की प्यास बुझाने के लिए, गड्ढों से 'गंदा पानी' इकट्ठा कर रहे हैं ग्रामीण

Highlights अमरावती जिले में जल संकट गहराया गड्ढों से गंदा पानी इकट्ठा कर रहे हैं ग्रामीण ग्रामीणों ने कहा, प्रदूषित पानी पीने से बच्चे हो रहे हैं बीमार

Maharashtra: भीषण गर्मी के बीच पानी संकट गहरा गया है। देश के अधिकांश हिस्सों में लोग पानी संकट की समस्या से जूझ रहे हैं। कुछ ऐसा ही नजारा महाराष्ट्र के अमरावती जिले के मेलघाट क्षेत्र का भी है। यहां के कई गांव गंभीर जल संकट का सामना कर रहे हैं। जिससे ग्रामीणों को प्रदूषित स्रोतों से पानी इकट्ठा करना पड़ रहा है।

#WATCH | Maharashtra: Residents of Mariampur village in Amravati are facing acute water crisis and are forced to consume water by digging pits on the banks of a polluted pond. pic.twitter.com/NBsVMNDQDN