Maharashtra Govt Formation: मंत्रिमंडल में भाजपा के होंगे 22 मंत्री, शिंदे सेना को 12, और अजित पवार की एनसीपी को मिलेंगे 10 मंत्री पद, रिपोर्ट का दावा

Maharashtra Govt Formation: महाराष्ट्र के अगले मुख्यमंत्री को लेकर सस्पेंस खत्म होने वाला है। दरअसल, अंतिम निर्णय कैबिनेट आवंटन और नेतृत्व के इर्द-गिर्द घूम रहे हैं। रिपोर्ट्स के अनुसार कैबिनेट में 42 मंत्री होंगे, जिनमें से 22 भाजपा, 12 शिवसेना और 10 अजीत पवार के एनसीपी गुट के लिए होंगे। एनडीटीवी की एक रिपोर्ट के अनुसार, भाजपा गृह सहित प्रमुख विभागों पर बातचीत कर रही है, जो चुनाव में अपने प्रभुत्व के बाद नियंत्रण को मजबूत करने के उसके इरादे को दर्शाता है। अभी तक आधिकारिक तौर पर यह स्पष्ट नहीं है कि महाराष्ट्र कैबिनेट में किसे क्या मिलेगा।

दिल्ली में देवेंद्र फडणवीस, एकनाथ शिंदे, अजीत पवार और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के बीच एक निर्णायक बैठक लंबित मुद्दों को सुलझाने के उद्देश्य से हुई। बैठक को महत्वपूर्ण माना जा रहा है, जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मंजूरी के इंतजार में एक आसन्न घोषणा की उम्मीद के साथ समाप्त हुई। एकनाथ शिंदे ने बुधवार को फड़नवीस के लिए शीर्ष पद संभालने का रास्ता साफ करते हुए कहा कि वे भाजपा के केंद्रीय नेतृत्व के फैसले का पालन करेंगे। शिंदे ने पत्रकारों को आश्वस्त करते हुए कहा, "मैं कोई बाधा नहीं बनूंगा। हम प्रधानमंत्री मोदी के फैसले पर भरोसा करते हैं।" उनकी टिप्पणियों से पता चलता है कि वे व्यक्तिगत महत्वाकांक्षाओं के बजाय गठबंधन की स्थिरता को प्राथमिकता देने के लिए तैयार हैं।

#WATCH | Thane: Maharashtra caretaker CM and Shiv Sena chief Eknath Shinde says, "For the past 2-4 days you must have seen rumours that someone is miffed. We are not people who get miffed...I spoke with the PM yesterday and told him that there is no obstruction from our end in… pic.twitter.com/IvFlgD5WQI