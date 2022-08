सरकारी अधिकारी दफ्तरों में फोन कॉल उठाने पर ‘हेलो’ के बजाय ‘वंदे मातरम’ कहेंगे, जानें सबकुछ

Highlights वंदे मातरम सिर्फ एक शब्द नहीं बल्कि भारत माता के प्रति भारतीयों की भावनाओं का प्रतीक है। ग्राम पंचायत के कोष से पटोदा में अब तक 10 लाउडस्पीकर लगवाए हैं। हर सुबह ग्राम पंचायत में लाउडस्पीकर पर राष्ट्रगान बजाया जाएगा।

मुंबईः आजादी के 75वें वर्ष की पूर्व संध्या पर लोगों में देशभक्ति का जोश उमड़ रही है। अमृत ​​महोत्सव के अवसर पर सांस्कृतिक मामलों के नए मंत्री सुधीर मुनगंटीवार ने कहा कि महाराष्ट्र सरकार के अधिकारी दफ्तरों में फोन कॉल उठाने पर ‘हेलो’ के बजाय ‘वंदे मातरम’ कहेंगे।

महाराष्ट्र में सांस्कृतिक मामलों के नवनियुक्त मंत्री सुधीर मुनगंटीवार ने कहा, “ हम आजादी के 76वें वर्ष में प्रवेश कर रहे हैं। हम (आज़ादी का) अमृत महोत्सव मना रहे हैं। इसलिए मैं चाहता हूं कि अधिकारी फोन उठाने पर ‘हेलो’ के बजाय 'वंदे मातरम' कहें।” उन्होंने कहा कि इस बाबत आधिकारिक सरकारी आदेश 18 अगस्त तक आ जाएगा। मंत्री ने कहा, “ मैं चाहता हूं कि राज्य के सभी सरकारी अधिकारी अगले साल 26 जनवरी तक (फोन उठाने पर) 'वंदे मातरम' कहें।”

Maharashtra government officials will have to say Vande Mataram instead of hello while receiving phone calls in offices: minister