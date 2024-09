महाराष्ट्र सरकार ने आर्थिक रूप से कमजोर ब्राह्मण और राजपूतों के लिए निगमों के गठन की दी मंजूरी, 50-50 करोड़ रुपये आवंटित

Highlights सरकार ने ब्राह्मण और राजपूत जातियों के आर्थिक रूप से कमज़ोर वर्गों के लिए दो अलग-अलग निगमों के गठन को मंज़ूरी दे दी मंत्रिमंडल ने निगमों को 50-50 करोड़ रुपये आवंटित किए हैं पुणे हवाई अड्डे का नाम बदलकर जगद्गुरु संत तुकाराम महाराज हवाई अड्डा करने के प्रस्ताव को भी मंजूरी दे दी

मुंबई: महाराष्ट्र की एकनाथ शिंदे सरकार ने सोमवार को ब्राह्मण और राजपूत जातियों के आर्थिक रूप से कमज़ोर वर्गों के लिए दो अलग-अलग निगमों के गठन को मंज़ूरी दे दी। इस कदम का उद्देश्य दोनों समुदायों के कमज़ोर वर्गों के सामने आने वाली वित्तीय चुनौतियों का समाधान करना है। मंत्रिमंडल ने निगमों को 50-50 करोड़ रुपये आवंटित किए हैं।

ब्राह्मण समुदाय के लिए गठित निगम का नाम 'परशुराम आर्थिक विकास निगम' होगा, जबकि राजपूत समुदाय के लिए गठित निगम का नाम 'वीर शिरोमणि महाराणा प्रताप आर्थिक विकास निगम' होगा। दोनों निगम ब्राह्मण और राजपूत समुदायों के कमजोर वर्गों के व्यक्तियों को कौशल विकास और स्वरोजगार के अवसरों में आर्थिक सहायता में मदद करेंगे।

