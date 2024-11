Maharashtra Elections 2024: महाराष्ट्र में वोटिंग से पहले हाई वोल्टेज ड्रामा, भाजपा के विनोद तावड़े पर पैसे बांटने का आरोप, देखें VIDEO

Maharashtra Elections 2024: मंगलवार को मुंबई के पास एक होटल में उस समय अफरा-तफरी मच गई, जब बहुजन विकास अघाड़ी के सदस्यों ने भाजपा नेता विनोद तावड़े पर पैसे बांटने का आरोप लगाया। वरिष्ठ नेता ने खुद को बीवीए कार्यकर्ताओं के साथ वाकयुद्ध के बीच तीन घंटे से अधिक समय तक होटल के अंदर बंद पाया। यह घटना महाराष्ट्र के निवासियों द्वारा राज्य विधानसभा चुनावों के लिए मतदान करने से कुछ घंटे पहले हुई है।

ऑनलाइन साझा किए गए दृश्यों में भारी पुलिस बल की मौजूदगी के बीच राजनेता उग्र कार्यकर्ताओं से धक्का-मुक्की करते हुए दिखाई दे रहे हैं। बहुजन विकास अघाड़ी के विधायक क्षितिज ठाकुर और उनके कार्यकर्ताओं ने दावा किया कि उन्हें मौके पर पैसे से भरे लिफाफे और डायरियाँ मिलीं। उन्होंने और पार्टी के साथी नेता हितेंद्र ठाकुर ने कहा कि पालघर के विवांता होटल के सीसीटीवी को ब्लॉक कर दिया गया था।

इस बीच भाजपा के राष्ट्रीय महासचिव ने मामले की 'निष्पक्ष' चुनाव आयोग से जांच कराने की मांग की है और जोर देकर कहा है कि आरोप निराधार हैं। तावड़े ने संवाददाताओं से कहा कि जब बीवीए कार्यकर्ताओं के साथ झड़प हुई, तब वह नालासोपारा में विधायकों के साथ बैठक कर रहे थे।

तावड़े ने कहा, "चुनाव आयोग और पुलिस को जांच करनी चाहिए, उन्हें सीसीटीवी फुटेज मिलनी चाहिए। मैं 40 साल से पार्टी में हूं। अप्पा ठाकुर और क्षितिज मुझे जानते हैं, पूरी पार्टी मुझे जानती है...फिर भी, मेरा मानना ​​है कि चुनाव आयोग को निष्पक्ष जांच करनी चाहिए।"

BIGGEST SHAME 🚨🚨



Senior BJP leader Vinod Tawde caught red handed distributing money in Mumbai



He was caught with ₹5 crore hard cash, Huge rigging by BJP ⚡



Tomorrow is polling day, but will ECI dare to take any action? pic.twitter.com/XvY5W3P3vl