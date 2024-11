Maharashtra Election Results 2024: कौन बनेगा महाराष्ट्र का मुख्यमंत्री? देवेंद्र फड़नवीस ने तोड़ी चुप्पी

Maharashtra Election Results 2024: महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव 2024 में भाजपा के नेतृत्व वाली महायुति ने शानदार प्रदर्शन किया है, जिसके बाद उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फड़नवीस ने आखिरकार इस बात पर अपनी चुप्पी तोड़ी है कि राज्य का अगला मुख्यमंत्री कौन होगा। इस विषय पर बोलते हुए फड़नवीस ने कहा, "मुख्यमंत्री के चेहरे पर कोई विवाद नहीं होगा। पहले दिन से ही तय था कि चुनाव के बाद तीनों दलों के नेता एक साथ बैठकर इस पर फैसला करेंगे। फैसला सभी को स्वीकार्य होगा, इस पर कोई विवाद नहीं है।"

फड़नवीस ने कहा, "फर्जी बयानबाजी और धर्म के आधार पर मतदाताओं के ध्रुवीकरण के विपक्ष के प्रयासों को जनता ने नाकाम कर दिया।" उन्होंने आगे कहा कि मतदाताओं, भाजपा टीम और पार्टी नेताओं के समर्थन के कारण वह विपक्ष के 'चक्रव्यूह' को तोड़ने में सफल रहे। उन्होंने यह भी कहा कि महाराष्ट्र की जनता ने दिखा दिया है कि एकनाथ शिंदे के नेतृत्व वाली पार्टी ही बालासाहेब ठाकरे की असली शिवसेना है।

#WATCH | Mumbai | When asked who will be the next CM of Maharashtra, Maharashtra Deputy CM Devendra Fadnavis says, "There will be no dispute on the CM's face. It was decided from day one that after the elections, the leaders of the three parties will sit together and decide on… pic.twitter.com/wfI6nqhN8F