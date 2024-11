Maharashtra Election 2024: राजनेता से लेकर अभिनेता तक..., सभी ने किया अपने मतदान का प्रयोग; देखें वीडियो

Maharashtra Election 2024: महाराष्ट्र में आज सभी 288 सीटों पर मतदान हो रहा है। मतदान केंद्रों पर आम जनता समेत राजनेताओं से लेकर अभिनेताओं तक की भीड़ जमा है। महाराष्ट्र में आज सत्तारूढ़ महायुति गठबंधन और महा विकास अघाड़ी (एमवीए) के बीच कड़ी टक्कर के लिए मतदान हो रहा है। महाराष्ट्र में चुनाव बुधवार को झारखंड विधानसभा चुनाव के दूसरे चरण के साथ मेल खा रहा है।

महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव के लिए चुनाव प्रचार सोमवार (18 नवंबर) को समाप्त हो गया। महायुति गठबंधन - जिसमें भारतीय जनता पार्टी (भाजपा), शिवसेना (शिंदे गुट) और अजीत पवार के नेतृत्व वाली राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी (एनसीपी) शामिल हैं, सत्ता बरकरार रखना चाह रहे हैं। एमवीए गठबंधन - जिसमें कांग्रेस, शिवसेना (यूबीटी) और शरद पवार के नेतृत्व वाली एनसीपी शामिल है - एक मजबूत राजनीतिक वापसी करना चाहेगा।

#WATCH | Actor Rajkummar Rao leaves from a polling booth in Mumbai after casting his vote for #MaharashtraAssemblyElections2024.



He says, "It is very important (to vote). Everyone, please step out and vote. This is the voting day, it is very important." pic.twitter.com/ySUFI3Loee