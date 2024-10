Maharashtra Election 2024: मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने कोपरी-पचपखाड़ी विधानसभा सीट से नामांकन दाखिल किया

ठाणे: महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री और शिवसेना प्रमुख एकनाथ शिंदे ने सोमवार को ठाणे जिले के कोपरी-पचपाखड़ी विधानसभा क्षेत्र से नामांकन पत्र दाखिल किया। शिवसेना-उद्धव बालासाहेब ठाकरे (यूबीटी) ने शिंदे को चुनौती देते हुए ठाणे के दिग्गज नेता दिवंगत आनंद दिघे के भतीजे केदार दिघे को इस सीट से मैदान में उतारा है।

शिवसेना नेता ने रोड शो के बाद अपना नामांकन दाखिल किया, जिसमें वे एक सुसज्जित, रथ जैसे वाहन पर सवार हुए, उनके साथ सैकड़ों समर्थक शिवसेना के झंडे लहरा रहे थे और मुख्यमंत्री के बड़े पोस्टर पकड़े हुए थे। उन्होंने आनंद आश्रम में दिवंगत दिघे को श्रद्धांजलि भी दी और आरती भी की।

महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव के लिए नामांकन दाखिल करने की मंगलवार को आखिरी तारीख है। इससे पहले सोमवार को उपमुख्यमंत्री और राष्ट्रवादी कां‍ग्रेस पार्टी (राकांपा) प्रमुख अजित पवार ने बारामती विधानसभा सीट से नामांकन पत्र दाखिल किया।

शिवसेना और एनसीपी के प्रमुख नेताओं के साथ-साथ आरपीआई (ए) के केंद्रीय मंत्री रामदास अठावले भी नामांकन दाखिल करते समय शिंदे के साथ शामिल हुए। 2019 के चुनाव में, शिवसेना के विभाजन से पहले, एकनाथ शिंदे ने 65 प्रतिशत से अधिक वोट के साथ कोपरी-पचपाखड़ी सीट जीती थी।

कांग्रेस उम्मीदवार संजय घाडीगांवकर और महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना (मनसे) के उम्मीदवार महेश परशुराम कदम ने 13 प्रतिशत से अधिक वोट हासिल किए।

