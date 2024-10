Maharashtra Election 2024: भाजपा ने जारी की 25 उम्मीदवारों की तीसरी सूची, उत्तर, पश्चिम और मध्य नागपुर के लिए नामों का ऐलान

Maharashtra Assembly Election 2024:महाराष्ट्र के आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर भारतीय जनता पार्टी ने अपने उम्मीदवारों की तीसरी सूची जारी की है। इस सूची में 25 उम्मीदवारों के नाम हैं। तीसरी सूची के साथ ही पार्टी ने अब तक कुल 146 उम्मीदवारों की घोषणा कर दी है। इसमें पहली सूची के 99 और दूसरी सूची के 22 उम्मीदवार शामिल हैं। तीसरी घोषणा में सूचीबद्ध 25 उम्मीदवारों में से भाजपा ने चार महिलाओं को नामित किया है। महायुति गठबंधन के भीतर सीट बंटवारे की व्यवस्था के तहत, भाजपा महाराष्ट्र की 288 विधानसभा सीटों में से 151 पर चुनाव लड़ रही है।

नवीनतम सूची में, पार्टी ने निम्नलिखित उम्मीदवारों की घोषणा की है: मुर्तिजापुर के लिए हरीश मारोतिप्पा पिंपले, करंजा के लिए साई प्रकाश दहाके, तेओसा के लिए राजेश श्रीम वानखड़े, मोर्शी के लिए उमेश यावलकर, आर्वी के लिए सुमित किशोर वानखड़े, कटोल के लिए चरणसिंह ठाकुर, सावनेर के लिए आशीष रणजीत देशमुख, नागपुर मध्य के लिए प्रवीण प्रभाकरराव दटके, नागपुर पश्चिम के लिए सुधाकर विट्ठलराव कोहाले और नागपुर उत्तर के लिए मिलिंद पनुरंग माने।

