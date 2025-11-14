Highlights लोगों ने लालू के जंगलराज के शासन को नकारा है... महाराष्ट्र के उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने कहा...

ठाणे, महाराष्ट्र: बिहार में NDA के बहुमत का आंकड़ा पार करने पर महाराष्ट्र के उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने कहा, "...मैं हमारी लाडली बहनों द्वारा किए गए कमाल के लिए बधाई देता हूं। विकास का शासन जारी रहेगा; लोगों ने लालू के जंगलराज के शासन को नकारा है... मैं नीतीश कुमार और प्रधानमंत्री मोदी को बधाई देता हूं। जनता, हमारी लाडली बहनों ने भारी संख्या में मतदान किया है। लोग विकासराज चाहते हैं, जंगलराज नहीं..."

