लोगों ने लालू के जंगलराज के शासन को नकारा है... महाराष्ट्र के उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने कहा...

By संदीप दाहिमा | Updated: November 14, 2025 15:37 IST2025-11-14T15:37:03+5:302025-11-14T15:37:38+5:30

बिहार में NDA के बहुमत का आंकड़ा पार करने पर महाराष्ट्र के उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने कहा, "...मैं हमारी लाडली बहनों द्वारा किए गए कमाल के लिए बधाई देता हूं।

Maharashtra Deputy Chief Minister Eknath Shinde Rule of development will continue, people have rejected Lalu jungle raj rule | लोगों ने लालू के जंगलराज के शासन को नकारा है... महाराष्ट्र के उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने कहा...

लोगों ने लालू के जंगलराज के शासन को नकारा है... महाराष्ट्र के उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने कहा...

Highlightsलोगों ने लालू के जंगलराज के शासन को नकारा है... महाराष्ट्र के उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने कहा...

ठाणे, महाराष्ट्र: बिहार में NDA के बहुमत का आंकड़ा पार करने पर महाराष्ट्र के उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने कहा, "...मैं हमारी लाडली बहनों द्वारा किए गए कमाल के लिए बधाई देता हूं। विकास का शासन जारी रहेगा; लोगों ने लालू के जंगलराज के शासन को नकारा है... मैं नीतीश कुमार और प्रधानमंत्री मोदी को बधाई देता हूं। जनता, हमारी लाडली बहनों ने भारी संख्या में मतदान किया है। लोग विकासराज चाहते हैं, जंगलराज नहीं..."

Web Title: Maharashtra Deputy Chief Minister Eknath Shinde Rule of development will continue, people have rejected Lalu jungle raj rule

भारत से जुड़ीहिंदी खबरोंऔर देश दुनिया खबरोंके लिए यहाँ क्लिक करे.यूट्यूब चैनल यहाँ इब करें और देखें हमारा एक्सक्लूसिव वीडियो कंटेंट. सोशल से जुड़ने के लिए हमारा Facebook Pageलाइक करे

टॅग्स :Eknath ShindeBJPNDABihar Assembly Election 2025Biharएकनाथ शिंदेराष्ट्रीय रक्षा अकादमीबिहार विधानसभा चुनाव 2025बिहार