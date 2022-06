बागी विधायकों पर संजय राउत का तंज- उन्हें बालासाहेब ठाकरे के नाम पर नहीं मांगना चाहिए वोट

Highlights राउत ने कहा कि जो चले गए हैं वे हमारे कुलपति के नाम का उपयोग नहीं कर सकते हैं। उन्होंने कहा कि लोगों को पता चल जाएगा कि शाम तक पार्टी छोड़ने वालों के खिलाफ क्या कार्रवाई की जाएगी।

मुंबई: महाराष्ट्र में राजनीतिक संकट जारी है। इस बीच शिवसेना नेता संजय राउत ने शनिवार को कहा कि हमने 6 प्रस्ताव पारित किए हैं और तय किया है कि शिवसेना बालासाहेब ठाकरे की हिंदुत्व विचारधारा का पालन करेगी और संयुक्त महाराष्ट्र की विचारधारा से समझौता नहीं करेगी। उन्होंने कहा कि पार्टी से गद्दारी करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए। सीएम ठाकरे के पास छोड़ने वालों के खिलाफ कार्रवाई करने का अधिकार है।

Strict action to be taken against those who have betrayed the party. CM Thackeray has the authority to take action against those who left: Shiv Sena leader Sanjay Raut pic.twitter.com/shdm3hqCR8 — ANI (@ANI) June 25, 2022

We'll take legal action against those who have used Balasaheb Thackeray's name for their self-centred politics. Those who have left can't use our patriarch's name: Shiv Sena leader Sanjay Raut pic.twitter.com/g5ipq5avcS — ANI (@ANI) June 25, 2022

अपनी बात को जारी रखते हुए राउत ने कहा कि हम उन लोगों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई करेंगे जिन्होंने अपनी आत्मकेंद्रित राजनीति के लिए बालासाहेब ठाकरे के नाम का इस्तेमाल किया है। जो चले गए हैं वे हमारे कुलपति के नाम का उपयोग नहीं कर सकते हैं। लोगों को पता चल जाएगा कि शाम तक पार्टी छोड़ने वालों के खिलाफ क्या कार्रवाई की जाएगी।

CM Uddhav Thackeray has said that the leaders who have left Shiv Sena should not ask for votes in the name of Shiv Sena and Balasaheb Thackeray. Ask for votes in the name of your father. Mahavikas Aghadi is united: Shiv Sena leader Sanjay Raut pic.twitter.com/xS4TxPxP0E — ANI (@ANI) June 25, 2022

मीडिया से मुखातिब होते हुए शिवसेना नेता संजय राउत ने कहा कि सीएम उद्धव ठाकरे ने जो काम किया है वह काबिले तारीफ है। हम सब उनके नेतृत्व में चुनाव लड़ेंगे। मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने कहा है कि जिन नेताओं ने शिवसेना छोड़ दी है, उन्हें शिवसेना और बालासाहेब ठाकरे के नाम पर वोट नहीं मांगना चाहिए। अपने पिता के नाम पर वोट मांगो। महाविकास अघाड़ी एकजुट है।

