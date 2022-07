Maharashtra: सीएम शिंदे बोले-हम शिवसैनिक हैं और हमेशा बालासाहेब और आनंद दिघे के शिवसैनिक रहेंगे...

Highlights विधानसभा में शिवसेना के पास 55, राकांपा के पास 53, कांग्रेस के पास 44 विधायक हैं। भाजपा के पास 106, बहुजन विकास आघाड़ी के पास तीन, समाजवादी पार्टी के पास दो हैं। ऑल इंडिया मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन के पास दो, प्रहार जनशक्ति पार्टी के पास दो हैं।

मुंबईः महाराष्ट्र के सीएम एकनाथ शिंदे ने कहा कि हम शिवसैनिक हैं और हमेशा बालासाहेब और आनंद दिघे के शिवसैनिक रहेंगे। मैं आप सभी को याद दिलाना चाहता हूं कि वहां कौन था जिसने बाला साहब के मतदान पर 6 साल के लिए प्रतिबंध लगा दिया।

We are Shivsainiks and we will always be Shivsainiks of Balasaheb and Anand Dighe. I want to remind you all who was there who got Bala Saheb's voting banned for 6 years...: Maharashtra CM Eknath Shinde pic.twitter.com/9HWjOTqlIv

पहले मुझे एमवीए सरकार में सीएम बनाया जाना था... लेकिन बाद में अजीत दादा (अजीत पवार) या किसी ने कहा कि मुझे सीएम नहीं बनाया जाना चाहिए। मुझे कोई दिक्कत नहीं हुई और मैंने उद्धव जी से कहा कि आगे बढ़ो और मैं उनके साथ हूं। उस पोस्ट पर मेरी कभी नजर नहीं पड़ी।

Initially, I was supposed to be made CM in the MVA govt... But later Ajit Dada (Ajit Pawar) or someone said that I should not be made CM. I had no problem and I told Uddhav ji to go ahead, and that I was with him. I never eyed that post: Maharashtra CM Eknath Shinde pic.twitter.com/IUxiSDt0H1