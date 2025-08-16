महाराष्ट्र निकाय चुनावः उद्धव और राज ठाकरे में गठजोड़, संजय राउत बोले-मुंबई, ठाणे, नासिक और कल्याण-डोंबिवली में मिलकर लड़ेंगे और जीतेंगे

Highlights मनसे के साथ गठबंधन के लिए बातचीत जारी है। मराठी मतदाताओं का भारी समर्थन मिला था गुमराह करने की कोशिशें कामयाब नहीं हुईं।

Maharashtra civic elections: शिवसेना (उबाठा) के सांसद संजय राउत ने शुक्रवार को कहा कि उनकी पार्टी और राज ठाकरे के नेतृत्व वाली महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना (मनसे) मुंबई और अन्य जगहों पर आगामी निकाय चुनाव मिलकर लड़ेंगी। राउत ने यहां संवाददाताओं से कहा, “ठाकरे बंधु मुंबई, ठाणे, नासिक और कल्याण-डोंबिवली में नगर निकाय चुनाव मिलकर लड़ेंगे और जीतेंगे। राज और उद्धव ठाकरे की ताकत मराठी भाषियों की एकता की ताकत है।” राउत ने कहा कि मनसे के साथ गठबंधन के लिए बातचीत जारी है।

हालांकि, भाजपा ने उनके बयान को खारिज कर दिया। भाजपा विधायक प्रवीण दरेकर ने कहा कि यह स्पष्ट नहीं है कि दोनों ठाकरे भाइयों के बीच कोई बातचीत हुई है या यह सब राउत की "अटकल" है। उन्होंने कहा, “हमने उद्धव ठाकरे में इतनी लाचारी पहले कभी नहीं देखी, जिन्होंने पिछले 20 वर्षों से अपने चचेरे भाई, मनसे प्रमुख राज ठाकरे को याद नहीं किया था।”

महाराष्ट्र के मंत्री और भाजपा नेता गिरीश महाजन ने कहा कि शिवसेना (उबाठा) को मराठी भाषियों की याद तभी आती है, जब चुनाव नज़दीक आते हैं। उन्होंने कहा कि पिछले साल हुए विधानसभा चुनावों में भाजपा को मराठी मतदाताओं का भारी समर्थन मिला था और उन्हें गुमराह करने की उनकी कोशिशें कामयाब नहीं हुईं।

