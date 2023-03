महाराष्ट्र बजट 2023: उड़ान की लागत कम करने के लिए मुंबई और पुणे के लिए ATF पर वैट में 8 प्रतिशत की कटौती

Highlights एटीएफ पर टैक्स अब मुंबई, पुणे और रायगढ़ के लिए 25 फीसदी से घटाकर 18 फीसदी कर दिया गया है इस बदलाव की घोषणा महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम देवेंद्र फड़नवीस ने राज्य का बजट पेश करते हुए की

मुंबई: महामारी के दबाव के बाद रिकवरी की ओर बढ़ते हुए, एयरलाइंस केंद्रीय बजट में राजस्व बढ़ाने के लिए विमानन ईंधन पर उत्पाद शुल्क में कमी की तलाश कर रही थी। अब महाराष्ट्र सरकार ने एविएशन टर्बाइन फ्यूल पर लगाए गए वैट में 8 फीसदी की कमी करके इस क्षेत्र को बहुत जरूरी राहत दी है। एटीएफ पर टैक्स अब मुंबई, पुणे और रायगढ़ के लिए 25 फीसदी से घटाकर 18 फीसदी कर दिया गया है।

इस बदलाव की घोषणा महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम देवेंद्र फड़नवीस ने राज्य का बजट पेश करते हुए की। यह कदम केंद्र सरकार द्वारा महाराष्ट्र को दोषी ठहराए जाने के एक साल बाद आया है, तब गैर-बीजेपी सरकार ने उच्च वैट के लिए शासन किया था, जिसने उड़ान टिकट महंगा कर दिया था। हालांकि महाराष्ट्र के अन्य हिस्सों में एटीएफ पर वैट 4 प्रतिशत है, लेकिन मुंबई, पुणे और रायगढ़ के लिए यह 25 प्रतिशत अधिक था, जो काफी हवाई यातायात के लिए जिम्मेदार है।

महाराष्ट्र के अलावा, केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने भी दिल्ली और पश्चिम बंगाल में एटीएफ पर उच्च करों की ओर इशारा किया था, जबकि भाजपा शासित यूपी और नागालैंड केवल 1 प्रतिशत शुल्क लेते हैं। अब सभी की निगाहें दिल्ली पर हैं, जबकि तेल कंपनियों ने इस साल की शुरुआत में राजधानी में पहले ही विमान ईंधन की कीमतों में कमी कर दी थी।

Ever wondered why air ticket prices haven’t come down?



Aviation Turbine Fuel constitutes about 40% of the cost of airline operations.



But West Bengal, Maharashtra & Delhi impose massive 25%+ VAT on ATF while BJP states UP & Nagaland; & UT of J&K charge just 1%