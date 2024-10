BJP Releases 4th list Maharashtra Assembly polls: मीरा भाईंदर से नरेंद्र लालचंद्रजी और उमरेड से सुधीर लक्ष्मणराव को टिकट?, अक तक 148 प्रत्याशी पर दांव

Highlights BJP Releases 4th list Maharashtra Assembly polls: भाजपा की सूची के मुताबिक जितेश अंतापुरकर को डेगलुर से टिकट दिया गया है। BJP Releases 4th list Maharashtra Assembly polls: उमरेड से सुधीर लक्ष्मणराव पारवे को टिकट दिया है। BJP Releases 4th list Maharashtra Assembly polls: 2021 में कांग्रेस के टिकट पर उपचुनाव जीता था।

BJP Releases 4th list Maharashtra Assembly polls: भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) ने मंगलवार को महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव के लिए 2 उम्मीदवारों की चौथी सूची जारी कर दी। भाजपा ने मीरा भाईंदर से नरेंद्र लालचंद्रजी मेहता और उमरेड से सुधीर लक्ष्मणराव पारवे को टिकट दिया है। महाराष्ट्र की 288 सदस्यीय विधानसभा के लिए भाजपा अब तक 148 उम्मीदवारों की घोषणा कर चुकी है। राज्य में 20 नवंबर को एक चरण में ही मतदान होने हैं, जबकि 23 नवंबर को परिणामों की घोषणा की जाएगी। तीसरी सूची में कांग्रेस छोड़कर भाजपा में आए दो नेताओं और उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फड़नवीस के निजी सहायक को टिकट दिए गए थे। भाजपा की सूची के मुताबिक जितेश अंतापुरकर को डेगलुर से टिकट दिया गया है। उन्होंने 2021 में कांग्रेस के टिकट पर उपचुनाव जीता था।

