Maharashtra Assembly: एनसीपी के अजित पवार होंगे महाराष्ट्र विधानसभा में विपक्ष के नए नेता, देवेंद्र फड़नवीस का स्थान लेंगे

Highlights कांग्रेस के पास 44 और भाजपा के पास 106 हैं। मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने अजित पवार को एक परिपक्व नेता और प्रशासक बताया। सोमवार को सदन में महत्वपूर्ण शक्ति परीक्षण में जीत हासिल कर ली।

मुंबईः राकांपा नेता अजित पवार को सोमवार को महाराष्ट्र विधानसभा में विपक्ष का नया नेता नामित किया गया। वह भाजपा के देवेंद्र फड़नवीस का स्थान लेंगे, जिन्होंने 30 जून को उपमुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली थी। विधानसभा अध्यक्ष राहुल नार्वेकर ने घोषणा की।

पवार विधानसभा में विपक्ष के नेता के रूप में पदभार संभालेंगे। उन्होंने कहा कि 288 सदस्यीय सदन में राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी (राकांपा) सबसे बड़ी विपक्षी पार्टी के रूप में उभरी है। मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने अजित पवार को एक परिपक्व नेता और प्रशासक बताया।

NCP Legislative party leader Jayant Patil had proposed Ajit Pawar's name for LoP in Maharashtra Assembly which was approved by the Assembly, informs Assembly's Principal Secretary