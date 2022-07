Maharashtra Assembly: विधानसभा में भावुक हुए सीएम एकनाथ शिंदे, कहा-अपने 2 बच्चों को खो दिया...

Highlights गुरु आनंद दिघे की मौत का जिक्र किया धर्मवीर आनंद दिघे के मृत्यु के बाद मेरी हिम्मत खत्म हो गई मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने विधानसभा में सबका धन्यवाद किया

मुंबईः कई दिनों के सियासी ड्रामे के बाद महाराष्ट्र को नया सीएम मिल गया है। सोमवार को एकनाथ शिंदे ने फ्लोर टेस्ट भी पास कर लिया। एकनाथ शिंदे की सरकार के पक्ष में 164 विधायकों ने वोट किया। वहीं विपक्ष में 99 वोट पड़े। मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने विधानसभा में सबका धन्यवाद किया।

उन्होंने आनंद दिघे का भी जिक्र किया और बताया कि कैसे आनंद दिघे ने उनके मुश्किल वक्त में संभाला। इस दौरान एकनाथ शिंदे भावुक भी हो गए। एकनाथ शिंदे ने रोते हुए बताया कि एक हादसे में उनके दोनों बच्चों की जान चली गई थी। उस वक्त आनंद दिघे ने उन्हे समझाया।

#WATCH | Maharashtra CM Eknath Shinde breaks down as he remembers his family in the Assembly, "While I was working as a Shiv Sena Corporator in Thane, I lost 2 of my children & thought everything is over...I was broken but Anand Dighe Sahab convinced me to continue in politics." pic.twitter.com/IVxNl16HOW