Maharashtra: अजित पवार की एनसीपी मुंबई में 60 सीटों पर चुनाव लड़ने की कर रही है तैयारी, बीएमसी चुनाव में जा सकती है अकेले
By रुस्तम राणा | Updated: December 27, 2025 17:05 IST2025-12-27T17:05:04+5:302025-12-27T17:05:04+5:30
मुंबई: राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी के दोनों गुटों के मिलन पर बातचीत की बातचीत हो चुकी है, लेकिन अजीत गुट ने बृहन्मुंबई नगर निगम (बीएमसी) चुनाव अकेले गठबंधन की तैयारी पुणे में शुरू कर दी है। मुंबई एनसीपी नेता नवाब आमिर, सना आमिर और जीशान शेखावत की बीच बैठक की तीसरे दौर की गुरुवार को पार्टी के राज्य अध्यक्ष और अल्पसंख्यक सुनील तटकरे की कप्तानी खत्म हो गई। बैठकों में शामिल होने को फाइनल करने और मुंबई में अकेले चुनाव लड़ने के लिए पार्टी के सहयोगियों के नामांकन पर ध्यान केंद्रित किया गया।
एनसीपी नेता सना आमिर ने कहा, "हम करीब 60 सीटों पर चुनावी लड़ाई की तैयारी कर रहे हैं, हालांकि हम पार्टी नेतृत्व से लेकर आखिरी राष्ट्रपति तक का इंतजार कर रहे हैं।" उन्होंने इस बात की पुष्टि की है कि बैस्ट बैंच के इंटरव्यू चल रहे हैं और एब्सेंट की एक शॉर्टलिस्ट पहले ही तैयार कर ली गई है।
महायुति के नेतृत्व वाली पार्टी बीएमसी द्वारा गठबंधन में सीट-बंटवारे की बातचीत से बाहर रहने का फैसला किया गया है, जिसकी वजह से महायुति के नेतृत्व वाली पार्टी बीएमसी और बीजेपी ने एनसीपी के साथ गठबंधन में शामिल होने के लिए मुंबई के को-ऑर्डिनेटर नवाब मोहम्मद को नियुक्त करने की बात कही है।
सना मलिक ने छत्रपति शिवाजी महाराज, राजर्षि शाहू महाराज, महात्मा ज्योतिराव फुले और डॉ. बी.आर. अंबेडकर का ज़िक्र करते हुए कहा, "NCP अपने नेता खुद चुनेगी। नवाब मलिक को निशाना बनाने की कोशिशें हो रही हैं, लेकिन हम शिव-शाहू-फुले-अंबेडकर की विचारधारा पर चुनाव लड़ेंगे।"
एनडीटीवी से खास बातचीत में सुनील तटकरे ने कहा कि पार्टी मुंबई की रणनीति को अंतिम रूप देने के करीब है। उन्होंने कहा, "हम पिछले तीन दिनों से सीनियर नेताओं के साथ मीटिंग कर रहे हैं। हम जल्द ही किसी नतीजे पर पहुंचेंगे। हो सकता है कि हम यह चुनाव अकेले लड़ें।"
पुणे और पिंपरी चिंचवड़ के बारे में, तटकरे ने कहा कि आखिरी फैसला पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और उपमुख्यमंत्री अजीत पवार लेंगे। उन्होंने कहा, "1999 से, अजीत पवार ने अकेले दम पर पुणे और पिंपरी चिंचवड़ में पार्टी को जीत दिलाई है। वह उम्मीदवारों की जांच कर रहे हैं और जल्द ही फैसला लेंगे।"
एनसीपी ने यह भी संकेत दिया है कि हालांकि वह अकेले चुनाव लड़ने की तैयारी कर रही है, लेकिन वह महायुति के साथ चुनाव के बाद गठबंधन के लिए भी तैयार है, जो उसकी पहली पसंद रहेगी।