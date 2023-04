महाराष्ट्र के रायगढ़ में एक बस के खाई में गिरने से 12 लोगों की मौत, 25 से अधिक घायल; कइयों की हालत गंभीर

Highlights रायगढ़ के खपोली इलाके में एक बस के खाई में गिरने से 12 लोगों की मौके पर मौत हो गई। घायलों को खपोली के अस्पताल में भर्ती कराया गया है। बस में 40 से 45 लोग सवार थे।

रायगढ़ः महाराष्ट्र के रायगढ़ में बड़ा हादसा हो गया। रायगढ़ के खपोली इलाके में एक बस के खाई में गिरने से 12 लोगों की मौत हो गई और 25 से अधिक घायल हो गए। बताया जा रहा है कि बस में 40 यात्री सवार थे। 25 लोगों को रस्सियों की मदद से बाहर निकाला गया और उन्हें अस्पताल ले जाया गया।

रिपोर्ट के मुताबिक, हादसा शुक्रवार देर रात खंडाला और खोपोली के बीच पुराने नेशनल हाईवे पर शिंगरोबा घाट से उतरते समय हुआ। चालक ने बस पर से नियंत्रण खो दिया जिसके बाद ये हादसा हुआ।

Maharashtra| 7 people died & more than 25 injured after a bus fell into a ditch in Raigad's Khopoli area. Rescue operations underway: Raigad SP pic.twitter.com/kneqn5M4A5