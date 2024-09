Mahakal Mandir Wall Collapsed: महाकाल मंदिर के पास महाराजवाडा की दीवार गिरी,दो की मौत,2 घायल

उज्जैन: शुक्रवार शाम को तेज बारिश के बीच श्री महाकाल मंदिर के गेट नंबर 4 के सामने स्थित महाराजवाडा भवन की आउटर दिवार गिर गई। इसके मलबे में एक बालिका,एक पुरूष,दो महिला दबे थे। इनमें से फरीन पति आजाद राठौर 22 वर्ष निवासी जयसिंहपुरा एवं अजय पिता ओमनाथ 27 वर्ष निवासी शिवशक्ति नगर उज्जैन की मौत हो गई। गंभीर घायल शारदा बाई पति सोहन लाल 40 वर्ष निवासी ग्राम उज्जैनिया थाना घटिया, रूही पिता आजाद राठौर 3 वर्ष जयसिंहपुरा को प्राथमिक उपचार के बाद बाम्बे हास्पिटल इंदौर रैफर किया गया है।

#WATCH | DM Neeraj Kumar says, "Due to the high flow of water, a wall collapsed and 4 people were buried under it. All four were rescued and sent to the hospital, out of which 2 people died and 2 were referred to Indore…" https://t.co/TmWD4y2F87pic.twitter.com/p5Cqqe9CRe