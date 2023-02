मध्य प्रदेश: भोपाल में मौजूद 'इस्लाम नगर' गांव का नाम बदला गया, दिया गया ये नया नाम

Highlights भोपाल जिले में मौजूद गांव 'इस्लाम नगर' का नाम अब बदलकर जगदीशपुर कर दिया गया है। इस्लाम नगर दरअसल कभी भोपाल रियासत की राजधानी हुआ करता था। औरंगजेब के भगोड़े सैनिक दोस्त मोहम्मद खान ने 308 साल पहले बदला था इसका नाम।

भोपाल: मध्य प्रदेश के भोपाल जिले में मौजूद गांव 'इस्लाम नगर' का नाम अब बदल गया है। तत्काल प्रभाव से यह बदलाव लागू होगा और अब इस गांव को जगदीशपुर नाम से जाना जाएगा। इस्लाम नगर का नाम में बदलव की मांग कई लोगों द्वारा वर्षों से की जा रही थी। ग्राम पंचायत की ओर से भी इस संबंध में मांग की गई थी।

मध्य प्रदेश के राजस्व विभाग द्वारा नाम बदले जाने को लेकर मध्य प्रदेश राजपत्र पर अधिसूचना भी जारी की गई है। इसमें बताया है कि केंद्र सरकार गृह मंत्रालय द्वारा संसूचित अनापत्ति के बाद राज्य शासन द्वारा भोपाल जिले के ग्राम इस्लाम नगर का नाम परिवर्तित कर जगदीशपुर किया जाता है।

Madhya Pradesh | The name of Islam Nagar village in Bhopal district changed to Jagdishpur with immediate effect. pic.twitter.com/UvdRqRIjGY