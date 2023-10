Madhya Pradesh Elections 2023: मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव के लिए जेडीयू ने अपने 5 उम्मीदवारों की दूसरी सूची जारी की, देखें उम्मीदवारों के नाम

Highlights सीताराम अहिरवार का नरियावाली (एससी) विधानसभा सीट से अपना उम्मीदवार घोषित किया गोटेगांव (एससी) विधानसभा क्षेत्र से पार्टी ने प्रमोद कुमार मेहरा (झरिया) को टिकट दिया जबकि गोटेगांव (एससी) विधानसभा क्षेत्र से पार्टी ने प्रमोद कुमार मेहरा (झरिया) को उम्मीदवार बनाया

Madhya Pradesh Elections 2023: मध्य प्रदेश में होने वाले आगामी विधानसभा चुनाव के मद्देनजर जनता दल (यूनाइटेड) ने गुरुवार को अपने 5 उम्मीदवारों की दूसरी सूची जारी की है। इस लिस्ट में पहला नाम सीताराम अहिरवार का है जिसे जदयू ने नरियावाली (एससी) विधानसभा सीट से अपना उम्मीदवार घोषित किया है।

गोटेगांव (एससी) विधानसभा क्षेत्र से पार्टी ने प्रमोद कुमार मेहरा (झरिया) को उम्मीदवार बनाया है। टिकट पाने वालों में तीसरा नाम पंकज मौर्या का है जिसे बहोरीबंद विधानसभा सीट से उतारा है। जबकि संजय सिंह और विजय कुमार पटले को क्रमशः राज्य की जबलपुर उत्तर और बालाघाट विधानसभा सीट से टिकट दिया है।

Janata Dal (United) releases a list of 5 candidates for the upcoming #MadhyaPradeshElections2023pic.twitter.com/35ZQYAtQwP