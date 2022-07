Video: जिला पंचायत ऑफिस के बाहर दिग्विजय सिंह ने पुलिस से की धक्कामुक्की, पकड़ा अफसर का कॉलर, देखें वायरल वीडियो

Highlights जनपद पंचायत चुनाव के दौरान दिग्विजय सिंह और पुलिस वालों में तीखी बहस हुई है। बहस के दौरान दिग्विजय सिंह के एक पुलिस वाले के कॉलर पकड़ने का वीडियो भी जारी हुआ है। इस वीडियो को लेकर भाजपा ने कांग्रेस को घेरा है, इस आरोप को दिग्विजय सिंह ने नकार दिया है।

भोपाल: मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल जनपद पंचायत के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष पद के चुनाव के दौरान शुक्रवार को कांग्रेस के वरिष्ठ नेता दिग्विजय सिंह और अन्य की पुलिस से तीखी बहस हो गई। यही नहीं दिग्विजय सिंह एक पुलिस वाले का कॉलर भी पकड़ते हुए दिखाई दिए है जिस बात को सिंह ने नकारा है और कहा है कि वे किसी पुलिस कर्मी का कॉलर नहीं पकड़े है। इसके साथ ही कांग्रेस ने चुनाव में ‘‘घोर अनियमितताओं’’ का आरोप लगाया है।

एक वायरल वीडियो में भोपाल में जिला पंचायत कार्यालय के परिसर में एक महिला मतदाता को प्रवेश करने से रोकने की मांग करते हुए पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह पुलिस कर्मियों से तीखी बहस करते दिखाई दे रहे हैं। बाद में उन्होंने दावा किया कि वह भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के विधायक रामेश्वर शर्मा को परिसर में प्रवेश करने से रोकने की कोशिश कर रहे थे।

महिला मतदाता के साथ भाजपा के विधायक रामेश्वर शर्मा और शहरी विकास मंत्री भूपेंद्र सिंह भी थे। कांग्रेस ने आरोप लगाया कि महिला कांग्रेस समर्थक थी, लेकिन भाजपा नेताओं ने उस पर दबाव डाला।

मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने सिंह के व्यवहार की निंदा की है। वहीं, दिग्विजय ने कहा, ‘‘पुलिस धक्का देने की कोशिश कर रही थी जिसे मैं रोकने की कोशिश कर रहा था और जैसा कि मुख्यमंत्री चौहान ने आरोप लगाया मैंने किसी पुलिसकर्मी का कॉलर नहीं पकड़ा।’’

#WATCH | Congress MP and senior leader Digvijaya Singh entered into a scuffle with Police personnel and held one of them by their collar earlier today in Bhopal, Madhya Pradesh. pic.twitter.com/IgLVvPvyOx