मध्य प्रदेश: 700 करोड़ रुपये के जीएसटी धोखाधड़ी का खुलासा, 500 फर्जी कंपनियां बना जारी किए फर्जी बिल, पांच गिरफ्तार

By विशाल कुमार | Published: May 30, 2022 09:12 AM

आरोपी जाली दस्तावेजों, पतों और फर्जी पहचान का इस्तेमाल कर करीब 500 फर्जी फर्मों का नेटवर्क बनाकर फर्जी जीएसटी इनपुट टैक्स क्रेडिट (आईटीसी) रैकेट चलाते थे। उन्होंने फर्जी फर्मों के माध्यम से फर्जी चालान जारी करके 700 करोड़ रुपये से अधिक का इनपुट टैक्स क्रेडिट बनाया और पास किया।

