शशि थरूर की टीम को मधुसूदन मिस्त्री ने लिखा जवाबी पत्र, दो चेहरे दिखाने का लगाया आरोप

Highlights मिस्त्री ने आरोप लगाया कि थरूर की टीम ने दो चेहरे पेश किए हैं और तिल का ताड़ बनाने का प्रयास किया। मिस्त्री को लिखे पत्र में थरूर के मुख्य चुनाव एजेंट सलमान सोज ने कहा था कि तथ्य “हानिकारक” हैं और उत्तर प्रदेश में चुनाव प्रक्रिया में “विश्वसनीयता और प्रमाणिकता की कमी” है। थरूर की टीम ने पार्टी के मुख्य निर्वाचन प्राधिकारी को पत्र लिखकर उत्तर प्रदेश में चुनाव के दौरान “अत्यंत गंभीर अनियमितताओं” का मुद्दा उठाया था।

नई दिल्ली:कांग्रेस केंद्रीय चुनाव प्राधिकरण के अध्यक्ष मधुसूदन मिस्त्री ने गुरुवार को पार्टी के वरिष्ठ नेता शशि थरूर पर निशाना साधा। मिस्त्री ने थरूर की टीम द्वारा उत्तर प्रदेश में "अत्यंत गंभीर अनियमितताओं" का मुद्दा उठाए जाने के बाद जवाबी पत्र लिखते हुए आरोप लगाया कि थरूर की टीम ने दो चेहरे पेश किए हैं और तिल का ताड़ बनाने की कोशिश की।

मिस्त्री ने खा, "आपकी हर शिकायत पर हमने आपको अपने जवाब से संतुष्ट किया। आपने सहमति और संतोष प्रकट किया। इसके बावजूद आपने हमारे संज्ञान लाने से पहले इन बिंदुओं को मीडिया में उठा दिया। आपने यह भाव पैदा करने के लिए तिल का ताड़ बनाने का प्रयास किया कि पूरी प्रक्रिया आपकी उम्मीदवारी के प्रति निष्पक्ष नहीं थी।"

I am sorry to say that you had one face before me which communicated that you're satisfied with all our answers & different face in the media which made all these allegations against us: Madhusudhan Mistry in reply to the chief election agent of Shashi Tharoor