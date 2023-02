जेल के कमरे में पड़ा छापा तो फूट-फूटकर रोने लगा महाठग सुकेश चंद्रशेखर, अधिकारियों ने बरामद किए लाखों के सामान

Highlights सुकेश चंद्रशेखर का जेल से वीडियो हुआ वायरल वीडियो में फूट-फूटकर रोता दिखा महाठग जेल अधिकारियों ने सुकेश के पास से लाखों का कीमती सामान जब्त किया है

नई दिल्ली:जेल में सजा काट रहा महाठग सुकेश चंद्रशेखर का एक वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है। वीडियो में महाठग सुकेश जेल में अपने सामान के साथ खड़ा है और फूट-फूटकर रो रहा है। दरअसल, दिल्ली की मंडोली जेल में बंद सुकेश के कमरे अचानक कुछ अधिकारी आ जाते हैं, इस बीच सुकेश को नहीं पता कि वह जेल अधिकारी उसके कमरे की जांच करने के लिए आए हैं।

जानकारी के मुताबिक, जेल अधिकारी सुकेश के कमरे की जांच करने के लिए पहुंचे थे। इसके बाद अधिकारी सुकेश के बिस्तर की जांच करते हैं, कमरे में रखे सभी सामानों की बरीकी से जांच की जा रही है। इस दौरान सुकेश की भी तलाशी ली जाती है। सुकेश चुपचाप खड़ा रहता है और अधिकारियों से कुछ भी नहीं बोलता।

जांच के बाद जेल अधिकारियों को आखिरकार सुकेश के पास से 1.5 लाख रुपये की गुच्ची की चप्पलें और 80,000 से अधिक मूल्य की एक जोड़ी जींस मिली है। जेल में बंद रहते हुए भी सुकेश इतने महंगे सामान को इस्तेमाल कर रहा ये देखकर अधिकारी भी हैरान रह गए। फिलहाल अधिकारियों ने उसके सामान को कब्जे में ले लिया और मामले में अधिक जांच में जुटी हुई है।

#WATCH | Luxury items found in conman Sukesh Chandrasekhar’s jail cell. CCTV visuals from Mandoli jail shared by sources show Sukesh after raids caught items in his jail cell.



(Source: Mandoli Jail Administration) pic.twitter.com/Fr77ZAsGbF