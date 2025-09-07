Lunar eclipse: क्या आप नंगी आँखों से देख सकते हैं चंद्रग्रहण ? अंतरिक्ष वैज्ञानिक ने दिया जवाब

Chandra Grahan 2025: भारत में आज पूर्ण चंद्रग्रहण होगा, जो एक दुर्लभ खगोलीय घटना है और ऑस्ट्रेलिया, मध्य पूर्व और यूरोप में भी दिखाई देगी। चंद्र ग्रहण पूर्णिमा के दौरान होता है, जब पृथ्वी सूर्य और चंद्रमा के ठीक बीच आ जाती है। इस दौरान पृथ्वी की छाया चंद्र सतह पर पड़ती है, जिससे चंद्रमा की चमक कम हो जाती है।

चंद्र ग्रहण के दौरान एक लालिमा भी दिखाई देती है, इसलिए इसे 'ब्लड मून' भी कहा जाता है। अंतरिक्ष वैज्ञानिक डॉ. शुभेंदु पटनायक के अनुसार, अगला पूर्ण चंद्र ग्रहण 3 मार्च, 2026 को होगा।

क्या चंद्रग्रहण को नंगी आँखों से देखा जा सकता है?

डॉ. पटनायक ने कहा कि अगर उस दौरान आसमान में बादल न हों, तो पूरे भारत में लोग नंगी आँखों से चंद्रग्रहण देख सकते हैं। एएनआई के अनुसार, पटनायक ने कहा, "मौजूदा ग्रहण एक लंबी अवधि का ग्रहण है, जिसे पूरे भारत में नंगी आँखों से देखा जा सकता है, बशर्ते आसमान में बादल न हों।"

उन्होंने बताया कि ग्रहण रात लगभग 9.37 बजे शुरू होगा और पृथ्वी की छाया लगभग 11 बजे चंद्रमा की सतह को पूरी तरह से ढक लेगी। पटनायक ने बताया कि चंद्रमा "पूरी तरह से लाल" हो जाएगा और रात 12.22 बजे तक ऐसा ही रहेगा।

नेहरू तारामंडल के वरिष्ठ तारामंडल इंजीनियर ओपी गुप्ता ने पहले बताया था कि ग्रहण रात 11.48 बजे चरम पर होगा और 48 मिनट तक चलेगा। गुप्ता ने कहा, "लोग इसे आसानी से देख सकते हैं। इससे आँखों को कोई नुकसान नहीं होगा... आप इस दौरान खा-पी भी सकते हैं।"

एएनआई के अनुसार, गुप्ता ने कहा कि सावधानी बरतने की कोई ज़रूरत नहीं है। उन्होंने यह भी कहा कि यह एक गलत धारणा है कि चंद्र ग्रहण के दौरान खाना खराब हो जाता है।

तारामंडल इंजीनियर ने बताया कि ग्रहण पाकिस्तान और चीन में भी दिखाई देगा। उन्होंने आगे बताया कि दिल्ली में इसका उपच्छाया (प्रारंभिक) चरण रात 8:58 बजे शुरू होगा। गुप्ता ने बताया, "आंशिक ग्रहण रात लगभग 9:57 बजे शुरू होगा... यह रात लगभग 11:48 बजे चरम पर होगा... पूर्ण चंद्रग्रहण दोपहर 12:22 बजे समाप्त होगा।"

