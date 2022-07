लुलु मॉल नमाज विवाद: मॉल को शुद्ध करने पहुंच अयोध्या के परमहंस, पुलिस ने रोका तो कहा- दूर हटो छुओ मत, वीडियो हुआ वायरल

Highlights लुलु मॉल में विवाद में पुलिस ने मंगलवार 4 लोगों को गिरफ्तार किया गिरफ्तारियों को लेकर दावा किया गया कि हिंदुओं को मुस्लिम बनाकर पुलिस ने गिरफ्तारी दिखाई मंगलवार को अयोध्या के परमहंस को गिरफ्तार किया गया जब वे मॉल को शुद्ध करने पहुंचे थे

लखनऊः यहां के लुलु मॉल में नमाज अदा करने के आरोप में मंगलवार को चार लोगों को गिरफ्तार किया गया। हालांकि इसपर भी विवाद खड़ा हो गया। कुछ लोगों ने दावा किया कि हिंदू पुरुषों को मुस्लिम के रूप में पेश किया गया और उन्हें गिरफ्तार किया गया। इन विवादों पर लखनऊ पुलिस आयुक्तालय ने दावा किया ये सब झूठ है। गिरफ्तारियों के बारे में गलत सूचना मिली है। कमिश्नर ने स्पष्ट किया कि गिरफ्तारियां नमाज अदा करने और हनुमान चालीसा का जाप करने के संबंध में हुई हैं।

पुलिस ने मंगलवार को स्पष्ट किया कि सरोज नाथ योगी, कृष्ण कुमार पाठक और गौरव गोस्वामी को 15 जुलाई को मॉल के अंदर हनुमान चालीसा पढ़ने की कोशिश करने के आरोप में गिरफ्तार किया गया था। अरशद अली उसी दिन गिरफ्तार किया गया एक अन्य व्यक्ति था जो मॉल के अंदर नमाज अदा करने की कोशिश कर रहा था। पुलिस ने स्पष्ट किया कि इनमें से कोई भी व्यक्ति उस वीडियो में नहीं था जो सबसे पहले वायरल हुआ था।

नमाज पढ़ने के आरोप में, जैसा कि 12 जुलाई को वायरल वीडियो में दर्ज है, 4 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। वे लखनऊ के मोहम्मद रेहान, लखीमपुर खीरी जिले के मोहम्मदी के आतिफ खान और लहरपुर, सीतापुर के दो भाई, मोहम्मद लोकमन अली और मोहम्मद नोमान अली हैं।

इस बीच अयोध्या के परमहंस दास का एक वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें वह पुलिस वालों के साथ बहस करते दिखाई दे रहे हैं। खबर के मुताबिक परमहंस को मंगलवार को एहतियातन हिरासत में ले लिया गया। क्योंकि वह 12 जुलाई को नमाज अदा करने के बाद इलाके को शुद्ध करने के लिए लुलु मॉल पहुंचे थे। वीडियो में पुलिस कर्मियों से उनको बहस करते देखा जा सकता है। वह पुलिसवालों से दूर रहने को कहते हैं। परमहंस दास ने बाद में आरोप लगाया, "चूंकि मैंने भगवा कपड़े पहना हूं, इसलिए पुलिस ने मुझे मॉल में प्रवेश नहीं करने दिया।"

Acharya Paramhans arrived to purify the place where Namaz was offered in Lulu Mall pic.twitter.com/so8fp8KXCp