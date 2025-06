Ludhiana (West) By-Election Result: 2844 वोट से आगे संजीव अरोड़ा, जानें कांग्रेस और भाजपा का हाल

Highlights भारत भूषण आशु से 2844 मतों के अंतर से आगे हैं। भाजपा के जीवन गुप्ता 7193 मतों के साथ तीसरे स्थान पर हैं। गुरप्रीत बस्सी गोगी के जनवरी में निधन के बाद यह सीट रिक्त हो गई थी।

Ludhiana (West) By-Election Result Live: पंजाब में लुधियाना पश्चिम विधानसभा सीट पर हुए उपचुनाव के लिए सोमवार को मतगणना के शुरुआती रुझानों में आम आदमी पार्टी (आप) के उम्मीदवार संजीव अरोड़ा अपने करीबी प्रतिद्वंद्वी एवं कांग्रेस प्रत्याशी भारत भूषण आशु से 2844 मतों के अंतर से आगे हैं। पहले चरण की मतगणना के बाद अरोड़ा को 10265 और आशु को 7421 वोट मिले हैं।

By Elections 2025: UDF's Aryadan Shoukath leads in Nilambur, AAP's Sanjeev Arora ahead in Ludhiana West



