Ludhiana Lok Sabha Election 2024: कांग्रेस को बड़ा झटका, सांसद रवनीत सिंह बिट्टू बीजेपी में शामिल, देखें वीडियो

Highlights पंजाब में लोकसभा की 13 सीट हैं। एक जून को मतदान होंगे। 4 जून को मतगणना कराई जाएगी।

Ludhiana Lok Sabha Election 2024: पंजाब में कांग्रेस को बड़ा झटका लगा है। लुधियाना से कांग्रेस सांसद रवनीत सिंह बिट्टू भाजपा में शामिल हो गए। पंजाब में लोकसभा की 13 सीट हैं और एक जून को मतदान होंगे। 4 जून को मतगणना कराई जाएगी। भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) ने मंगलवार को पंजाब में अकेले लोकसभा चुनाव लड़ने की घोषणा की है। शिरोमणि अकाली दल (शिअद) से फिर से गठबंधन करने संबंधी बातचीत की अटकलों के खत्म होने का संकेत है। भाजपा के अकेले चुनाव लड़ने से आम चुनाव में इस सीमावर्ती राज्य में चतुष्कोणीय मुकाबला देखने को मिलेगा।

पंजाब में 13 लोकसभा सीटों के लिए मतदान सात चरणों के चुनाव के अंतिम चरण में एक जून को होगा। यह घोषणा शिरोमणि अकाली दल (शिअद) और भाजपा में संसदीय चुनाव के लिए फिर से गठबंधन करने संबंधी बातचीत की अटकलों के बीच की गयी है। भाजपा की पंजाब इकाई के प्रमुख सुनील जाखड़ ने सोशल मीडिया मंच ‘एक्स’ पर पोस्ट किए गए एक वीडियो में कहा, ‘‘भाजपा पंजाब में अकेले चुनाव लड़ने जा रही है।’’ उन्होंने कहा कि भाजपा ने लोगों और पार्टी कार्यकर्ताओं से मिले ‘फीडबैक’ के बाद यह फैसला लिया है।

