Lucknow JPNIC Controversy: जेपीएनआईसी की सुरक्षा?, अखिलेश यादव और योगी सरकार में ठनी, लखनऊ में हाईवोल्टेज ड्रामा, देखें वीडियो

Lucknow JPNIC Controversy: उत्तर प्रदेश में लखनऊ के गोमती नगर में जयप्रकाश नारायण इंटरनेशनल सेंटर (जेपीएनआईसी) को लेकर सुबह से हंगामा हो रहा है। समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता पुलिस बल और बैरिकेडिंग की मौजूदगी के बीच पार्टी प्रमुख अखिलेश यादव के आवास पर इकट्ठा होने लगे हैं। सपा प्रमुख अखिलेश यादव आज जयप्रकाश नारायण की जयंती पर गोमती नगर स्थित JPNIC का दौरा किए। लखनऊ विकास प्राधिकरण (एलडीए) द्वारा सुरक्षा चिंताओं का हवाला देते हुए अनुमति नहीं दिया था। जेपीएनआईसी पर यादव के दौरे से पहले केंद्र को सील कर दिया गया है।

