Chief of Defence Staff: रिटायर्ड लेफ्टिनेंट जनरल अनिल चौहान होंगे नए सीडीएस, बिपिन रावत की जगह लेंगे

Highlights बिपिन रावत के निधन के नौ महीने बाद ये नियुक्त हुई है। रक्षा मंत्रालय ने कहा कि भारत सरकार, सैन्य मामलों के विभाग के सचिव के रूप में भी कार्य करेंगे। लेफ्टिनेंट जनरल अनिल चौहान (सेवानिवृत्त) को अगले चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ (सीडीएस) के रूप में नियुक्त किया है।

नई दिल्लीः भारत सरकार ने लेफ्टिनेंट जनरल अनिल चौहान (सेवानिवृत्त) को अगले चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ (सीडीएस) के रूप में नियुक्त किया है। रक्षा मंत्रालय ने कहा कि भारत सरकार, सैन्य मामलों के विभाग के सचिव के रूप में भी कार्य करेंगे। बिपिन रावत के निधन के नौ महीने बाद ये नियुक्त हुई है।

In a career spanning over nearly 40 years, Lt Gen Anil Chauhan (Retd) had held several command, staff and instrumental appointments and had extensive experience in counter-insurgency operations in Jammu & Kashmir and North-East India: Ministry of Defence