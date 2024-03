LS polls 2024: छात्र हो जाएं अलर्ट, लोकसभा चुनाव को लेकर सीए परीक्षा कार्यक्रम में बदलाव, आईसीएआई ने दी जानकारी, देखें टाइमटेबल

Highlights पहले यह परीक्षा 3, 5 और 7 मई को आयोजित होनी थी। समूह 2 के लिए इंटरमीडिएट पाठ्यक्रम की परीक्षा 11, 15 और 17 मई को आयोजित की जाएगी। पहले 9, 11 और 13 मई को होनी थी।

LS polls 2024: भारतीय सनदी लेखाकार संस्थान (आईसीएआई) ने लोकसभा चुनाव के मद्देनजर अपने परीक्षा कार्यक्रम में बदलाव किया है। अधिकारियों के अनुसार, सीए की परीक्षा पूर्ववत कार्यक्रम के अनुसार मई महीने में ही आयोजित की जाएगी, लेकिन इसकी तारीखों में बदलाव किया गया है। संशोधित कार्यक्रम के अनुसार समूह 1 के लिए इंटरमीडिएट पाठ्यक्रम की परीक्षा 3, 5 और 9 मई को आयोजित की जाएगी। इससे पहले यह परीक्षा 3, 5 और 7 मई को आयोजित होनी थी।

समूह 2 के लिए इंटरमीडिएट पाठ्यक्रम की परीक्षा 11, 15 और 17 मई को आयोजित की जाएगी जो पहले 9, 11 और 13 मई को होनी थी। फाइनल परीक्षाओं के लिए, आईसीएआई ने समूह 1 के लिए 2, 4 और 8 मई की घोषणा की है जो पहले 2, 4 और 6 मई को निर्धारित थी।

समूह 2 के लिए, परीक्षा 10, 14 और 16 मई को आयोजित की जाएगी जो पहले 8, 10 और 12 मई को आयोजित की जानी थी। निर्वाचन आयोग द्वारा शनिवार को घोषित लोकसभा चुनाव कार्यक्रम के अनुरूप परीक्षा की तारीखों में बदलाव किया गया है।

Get the latest Election News Key Constituencies live updates and Election Schedule for Lok Sabha Elections 2019 on www.lokmatnews.in/elections/lok-sabha-elections