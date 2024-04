LS polls 2024: मलूक नागर रालोद में शामिल, मतदान से पहले बसपा प्रमुख मायावती को बड़ा झटका, जयंत चौधरी ने दिलाई सदस्यता

Highlights मलूक नागर उत्तर प्रदेश की बिजनौर लोकसभा सीट से सांसद हैं। जयंत चौधरी की उपस्थिति में राष्ट्रीय लोक दल में शामिल हो गए। मायावती को लोकसभा चुनाव से पहले बड़ा झटका लगा है।

LS polls 2024: बहुजन समाज पार्टी (बसपा) की अध्यक्ष मायावती को लोकसभा चुनाव से पहले बड़ा झटका लगा है। पूर्व बसपा नेता मलूक नागर दिल्ली में पार्टी प्रमुख जयंत चौधरी की उपस्थिति में राष्ट्रीय लोक दल में शामिल हो गए। नागर उत्तर प्रदेश की बिजनौर लोकसभा सीट से सांसद हैं। अंबेडकरनगर लोकसभा सीट से सांसद रितेश पांडे भी बसपा छोड़ भाजपा में शामिल हो गए थे। चौधरी ने कहा कि मलूक नागर को पार्टी में शामिल किए जाने को लेकर आशा व्यक्त की और एकता को बढ़ावा देने के महत्व पर जोर दिया। दोनों नेताओं के बीच सौहार्द्र पर प्रकाश डालते हुए चौधरी ने कहा कि मलूक नागर पहले पार्टी की युवा शाखा से जुड़े थे, जो इस मुद्दे के प्रति उनकी अटूट प्रतिबद्धता को दर्शाता है।

#WATCH | RLD chief Jayant Chaudhary says "It is not wrong to talk about the minority communities. I have written to all my MLAs that total 51% from MLA fund should be spent on minorities. Our is the first party that has told its MPs to do so." pic.twitter.com/E7g6GWSXzJ