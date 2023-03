Lokmat Parliamentary Awards: भाजपा सांसद लॉकेट चटर्जी को 'वर्ष की सर्वश्रेष्ठ महिला सांसद' का मिला लोकमत पार्लियामेंट्री अवॉर्ड्स-2022 पुरस्कार

Highlights लॉकेट चजर्जी पश्चिम बंगाल के हुगली से सांसद हैं। यह पुरस्कार उन्हें संसदीय लोकतंत्र में उनके उत्कृष्ट योगदान के लिए प्रदान किया गया।

Lokmat Parliamentary Awards: हुगली से भाजपा सांसद लॉकेट चजर्जी को 'वर्ष की सर्वश्रेष्ठ महिला सांसद' (Best Women Parliamentarian of the Year) का लोकमत पार्लियामेंट्री अवॉर्ड्स - 2022 प्रदान किया गया। भारत के पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने अपने हाथों से भाजपा सांसद को इस पुरस्कार से नवाजा।

गौरतलब है कि लोकमत पार्लियामेंट्री अवॉर्ड्स के चौथे संस्करण का पुरस्कार वितरण समारोह आज दिल्ली में आयोजित किया गया। कार्यक्रम में पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद बतौर मुख्य अतिथि शामिल हुए। संसदीय लोकतंत्र में अपने उत्कृष्ट योगदान के लिए संसद के सदस्यों को आठ अलग-अलग श्रेणियों (जिसमें लोकसभा और राज्यसभा के सदस्य शामिल) में पुरस्कार दिया गया।

उल्लेखनीय है कि सर्वाधिक विश्वसनीयता के प्रतिष्ठित लोकमत पार्लियामेंटरी अवॉर्ड्स संसद के उत्कृष्ट सदस्यों को उनके योगदान के लिए आठ अलग-अलग श्रेणियों (लोकसभा से 4 और राज्यसभा से 4) में हर साल प्रदान किया जाता है। जूरी बोर्ड ने विजेताओं का चयन करने के लिए वर्ष 2020 और 2021 के दौरान सभी सांसदों के संसदीय योगदान का अध्ययन किया। इससे पहले के वर्षों में पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह, भाजपा नेता लालकृष्ण आडवाणी और मुरली मनोहर जोशी और एनसीपी प्रमुख शरद पवार जैसे दिग्गज राजनेताओं को विभिन्न पुरस्कारों से सम्मानित किया जा चुका है।

Web Title: Lokmat Parliamentary Awards BJP MP Locket Chatarjee win Best Woman Parliamentarian of the Year award