Mumbai Lok Sabha Results 2024: अरविंद सावंत ने फिर से चुनाव जीतकर लगाई हैट्रिक, प्रतिद्विंद्वी को खुद के विधानसभा क्षेत्र में पिलाया पानी

Mumbai Lok Sabha Results 2024: शिवसेना (यूबीटी) के नवनिर्वाचित सांसद अरविंद सावंत ने लगातार तीसरी बार दक्षिणी-मुंबई से अच्छे मार्जिन से जीत दर्ज की। उन्होंने यह क्रम जारी रखकर लगातार तीसरी जीत के साथ हैट्रिक लगा दी है। अरविंद ने मुंबई बाईकुला से दो बार की विधायक यामिनी जाधव को ऐसा हराया कि वो अपनी विधानसभा तक में भी परफॉर्म नहीं कर पाईं।

शिवसेना के उद्धव ठाकरे गुट और एकनाथ शिंदे गुट के बीच जो कड़ी प्रतिस्पर्धा दिख रही थी, वह ठाकरे बटालियन के लिए आसान जीत साबित हुई क्योंकि सावंत लगातार तीसरी बार अपनी पार्टी का शासन बनाए रखने में सफल रहे। वास्तविक शिव सेना के रूप में प्रभुत्व का दावा करने के लिए सेना बनाम सेना की लड़ाई में, ठाकरे के गुट ने तीसरी जीत के साथ राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन (NDA) को एक और झटका दिया।

पूर्व केंद्रीय मंत्री सावंत ने यामिनी जाधव को 52,673 वोटों से हराया क्योंकि उन्हें कुल वोटों में से 51 फीसदी वोट मिले। भले ही यामिनी को पहले राउंड में 3,023 वोटों के साथ बढ़त मिली, लेकिन दूसरे राउंड से रुझान बदल गया क्योंकि सावंत ने 17वें राउंड तक बढ़त बनाए रखी। अंतिम तीन राउंड फिर से जाधव के लाभ की ओर बढ़ीं, लेकिन बढ़त सावंत की बढ़त में बड़ा सुधार नहीं कर सकी।

