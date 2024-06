Lok Sabha Elections Phase 7: सीएम योगी, राघव चड्ढा से लेकर जेपी नड्डा तक... इन नेताओं ने डाला वोट; देखें

Lok Sabha Elections Phase 7: आज लोकसभा चुनाव के अंतिम चरण के लिए मतदान जारी है। सात चरणों में आयोजित किए गए मतदान का शनिवार को आखिरी चरण पूरा होने के बाद 4 जून को इसके नतीजों को घोषित किया जाएगा। अंतिम लेकिन महत्वपूर्ण चरण में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, कंगना रनौत, रवि किशन, पवन सिंह समेत कई दिग्गजों की साग दांव पर लगी है।

आठ राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के मतदाताओं ने आज (1 जून) 18वीं लोकसभा चुनाव के सातवें और आखिरी चरण में हिस्सा लिया। आखिरी चरण में उत्तर प्रदेश की 13, पंजाब की 13, पश्चिम बंगाल की 9, बिहार की 8, ओडिशा की 6, हिमाचल प्रदेश की 4, झारखंड की 3 और चंडीगढ़ समेत 57 सीटों पर मतदान हो रहा है।

#WATCH | UP Congress chief & candidate from Varanasi seat, Ajay Rai says, "...The difference in my puja is that I am the son of Kashi, I pray at the temple in Kashi...Kashi stands on the trident of Baba Vishwanath...Whatever I have to pray for, I will pray here...This is the time… pic.twitter.com/yaIe4GMb9K — ANI (@ANI) June 1, 2024

ऐसे में अपने-अपने निर्वाचन क्षेत्रों से कई बड़े नेताओं और हस्तियों ने मतदान किया जिसकी तस्वीरें और वीडियो सामने आई है।

#WATCH | Punjab: Former Indian cricketer and AAP Rajya Sabha MP Harbhajan Singh casts his vote at a polling booth in Jalandhar



#LokSabhaElections2024pic.twitter.com/Ph55BxqFbp — ANI (@ANI) June 1, 2024

यहां देखें किसने-किसने किया वोट?

- उत्तर प्रदेश में 13 निर्वाचन क्षेत्रों में मतदान हो रहा है जिसके तहत योगी आदित्यनाथ की सीट गोरखपुर में भी आज मतदान है। ऐसे में यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ गोरखपुर मतदान करने पहुंचे। वोट डालने के बाद यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने कहा, ''यह लोकतंत्र का त्योहार है।"

उन्होंने कहा कि आज उत्तर प्रदेश की 13 सीटों समेत 57 लोकसभा सीटों पर भी मतदान हो रहा है। विभिन्न राजनीतिक दलों ने जनता के सामने अपने मुद्दे रखे ...मतदाताओं ने बहुत उत्साह दिखाया है, मैं उन सभी को धन्यवाद देना चाहता हूं जो वोट डालने आए हैं, देश भर में हमें जो समर्थन मिल रहा है, उसे देखते हुए हम कह सकते हैं कि जब 4 जून को नतीजे आएंगे जिस पार्टी ने युवाओं और देश के लिए काम किया है वह सफल होगी...हमें विश्वास है कि 4 जून को फिर से मोदी सरकार बनेगी।

#WATCH | After casting his vote, UP CM Yogi Adityanath says "PM Modi has taken some time out of his busy schedule of 2.5 months, although his entire life is dedicated to India. He has served India for 10 years and has increased India's respect in the world by considering the… pic.twitter.com/DQperkT315 — ANI (@ANI) June 1, 2024

- पंजाब में शनिवार को सभी 13 निर्वाचन क्षेत्रों में मतदान किया जा रहा है। जनता के साथ-साथ नेता और बड़ी हस्तियां वोट करने पहुंची हैं। पूर्व राजनयिक और अमृतसर निर्वाचन क्षेत्र से भाजपा उम्मीदवार तरनजीत सिंह संधू ने निर्वाचन क्षेत्र के एक मतदान केंद्र पर अपना वोट डाला। उनका मुकाबला कांग्रेस सांसद और उम्मीदवार गुरजीत सिंह औजला, आप के कुलदीप सिंह धालीवाल और शिरोमणि अकाली दल के अनिल जोशी से है।

- एसबीएसपी अध्यक्ष और यूपी के मंत्री ओम प्रकाश राजभर ने सातवें चरण के लिए बलिया के एक मतदान केंद्र पर अपना वोट डाला है। अपना वोट डालने के बाद एसबीएसपी अध्यक्ष और यूपी के मंत्री ओम प्रकाश राजभर कहते हैं, "मैं लोगों से अपील करना चाहता हूं कि वे अपने घरों से बाहर आएं और लोगों के बेहतर भविष्य के लिए अपना वोट डालें..."

- बीजेपी के अध्यक्ष जेपी नड्डा ने आज अपने मतदान का प्रयोग किया। वोट डालने के बाद वह मीडिया से बातचीत करने पहुंचे। जहां उन्होंने कहा, "मैं सभी मतदाताओं से एक सक्षम और आत्मनिर्भर भारत के लिए बड़ी संख्या में मतदान करने की अपील करता हूं। मैं मतदाताओं से आग्रह करता हूं कि वे मतदान करें और भारत बनाने में योगदान दें। भारत एक सक्षम, आत्मनिर्भर और विकसित भारत बनें।"

#WATCH | BJP chief JP Nadda says, "...I was the first voter here (in his booth). I appeal to all voters to vote in large numbers for a capable and self-reliant India. I urge voters to vote and contribute towards making India a capable, self-reliant and developed India...I… https://t.co/ieFcYnSUpHpic.twitter.com/RPKp4Af3UZ — ANI (@ANI) June 1, 2024

- उत्तर प्रदेश की गाजीपुर से समाजवादी पार्टी के लोकसभा उम्मीदवार अफजाल अंसारी ने निर्वाचन क्षेत्र के एक मतदान केंद्र पर अपना वोट डाला। यहां अफजाल अंसारी का मुकाबला बीजेपी के पारस नाथ राय और बीएसपी के उमेश कुमार सिंह से है।

#WATCH | Uttar Pradesh: Samajwadi Party's Lok Sabha candidate from Ghazipur, Afzal Ansari casts his vote at a polling booth in the constituency.



Afzal Ansari faces a contest from BJP's Paras Nath Rai and BSP's Umesh Kumar Singh here.#LokSabhaElections2024pic.twitter.com/WHx1UzOL2o — ANI (@ANI) June 1, 2024

- राघव चड्ढा पंजाब में वोट डालने पहुंचे, जहां उन्होंने कहा, "आज भारत का महापर्व है...नागरिकों का हर वोट देश की दिशा और दशा तय करेगा...मैं सभी से अनुरोध करता हूं कि वोट देने के अपने अधिकार का प्रयोग करें..."

- बिहार के कई सीटों पर सातवें चरण में मतदान हो रहा है। इस मौके पर राजद प्रमुख लालू प्रसाद यादव, राबड़ी देवी और उनकी बेटी और सारण लोकसभा सीट से पार्टी उम्मीदवार रोहिणी आचार्य अपना वोट डालने के बाद पटना के एक मतदान केंद्र से निकलते हुए।

- पश्चिम बंगाल के बेलगछिया में एक मतदान केंद्र पर अपना वोट डालने के बाद, भाजपा नेता मिथुन चक्रवर्ती कहते हैं, "...मैं भाजपा का कैडर हूं, मैंने अपना कर्तव्य निभाया है..."

- भाजपा सांसद और गोरखपुर से उम्मीदवार रवि किशन और उनकी पत्नी प्रीति किशन ने निर्वाचन क्षेत्र के एक मतदान केंद्र पर अपना वोट डाला। गोरखपुर सीट पर बीजेपी के रवि किशन, एसपी की काजल निषाद और बीएसपी के जावेद अशरफ के बीच मुकाबला है।

#WATCH | Uttar Pradesh: BJP MP and candidate from Gorakhpur, Ravi Kishan & his wife Preeti Kishan cast their votes at a polling booth in the constituency.



The Gorakhpur seat sees a contest amid BJP's Ravi Kishan, SP's Kajal Nishad and BSP's Javed Ashraf.#LokSabhaElections2024pic.twitter.com/bTC51NMa3E — ANI (@ANI) June 1, 2024

